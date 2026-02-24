Josep Vicent y Gregorio Nieto interpretan obras de Chaikovski y Saint-Saëns con ADDA Simfònica en Alicante

El director de la orquesta residente del Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA Simfònica, Josep Vicent, y el violonchelista venezolano Gregorio Nieto ofrecerán un concierto en el que se interpretarán obras de Piotr Ilich Chaikovski y Camille Saint-Saëns.

Vicent ha dirigido algunos de los conjuntos sinfónicos "más prestigiosos del mundo", mientras que Nieto, que cuenta con diversas distinciones internacionales, ha trabajado con directores y músicos como Gustavo Dudamel, Giuseppe Sinopoli o Arturo Martínez.

Ambos actuarán este viernes a las 20.00 horas ante un público que agota las últimas entradas del Auditorio de la Diputación de Alicante, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

El solista, que abordará su debut en España con una orquesta tras grabar 'Opus 33, romantic cello', con Josep Vicent en la dirección de la London Symphony Orchestra, que verá la luz próximamente con el sello ARIA classics, actuará en este concierto con el programa 'Conexión latina II', que incluirá las obras obertura-fantasía 'Romeo y Julieta', de Chaikovski; 'Concierto para violonchelo y orquesta número 1 en la menor, opus 33', de Saint-Saëns, que incluye en su próximo álbum, y la 'Sinfonía número 2 en do menor, opus 17', de Chaikovski.

Vicent ha señalado que actuar juntos de nuevo, esta vez en España, les produce una "enorme emoción", ya que comparten "estética y visión común". Asimismo, ha apuntado que Saint-Saëns es "la música perfecta para una cita tan emotiva" y ha indicado que han grabado juntos la música del compositor francés con la London Symphony Orchestra.

Además, el director titular de ADDA Simfònica ha destacado que siente que la orquesta afronta este concierto "con más madurez y la experiencia que requiere".

Por su parte, Nieto ha manifestado que compartir escenario con "grandes" músicos y artistas como Vicent es "muy ilusionante y gratificante" y ha remarcado que le emociona "mucho" poder presentar al público de Alicante "parte del repertorio" que grabaron juntos en la colaboración con la London Symphony Orchestra para la publicación de un disco producido por Cora Capriles.

OBRAS

De otro lado, el 'Concierto número 1' de Saint-Saëns es una obra vinculada a la trayectoria artística de Nieto, ya que debutó con ella como solista junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con 17 años y también ganó con esta composición el primer premio del Concurso Internacional Heitor Villa-Lobos de Río de Janeiro en 2013.

El compositor francés presentó su obra en París en 1837 y se convirtió en "uno de los pilares del repertorio para violonchelo". La crítica se sorprendió por su formato "inusual", ya que rompe con los tres movimientos tradicionales para tejer "una estructura continua que fusiona lo virtuoso con lo poético". Esa continuidad da a la obra un "gran pulso dramático", donde "la tensión convive con pasajes de intimidad refinada".

Así, Saint-Saëns logra "un equilibrio magistral entre el impulso heroico y la elegancia clásica" y deja al oyente con "la sensación de haber recorrido un viaje emocional completo".

Por otra parte, la obertura-fantasía 'Romeo y Julieta', de Chaikovski, es fruto de la obra de Shakespeare y la "torturada" vida personal del autor, una composición "dramática y dolorosamente bella" que se estrenó en 1870.

La 'Sinfonía número 2 en do menor, opus 17', conocida como 'Pequeña Rusia', se estrenó en 1873 y se inspira en el folclore de Ucrania, una paradoja en la actualidad. Las dos se estrenaron en Moscú dirigidas por Nikolai Rubinstein.

'ESENCIA'

Además, Nieto presentará 'Opus 33, romantic cello', junto con Juan Lucas, director de Scherzo, el 3 de marzo en el Club Matador de Madrid, un espacio que inicia su andadura en 2013 inspirado e impulsado por personas "con inquietudes y con ganas de formar parte de un proyecto único, diferente, donde la cultura y las ideas son sus pilares". El violonchelista interpretará algunas obras en este acto reservado a los socios e invitados del club.

Nieto publicó en 2023 el álbum 'Esencia, Latin american masterpieces for cello and piano', editado por ARIA classics, en el que interpreta, junto con la pianista japonesa Riko Higuma obras de Astor Piazzola, Alberto Ginastera, Heitor Villa-Lobos, Julio César Oliva, Paquito D'Rivera, Aldemaro Romero y Simón Díaz, con las que rinde homenaje a la música latinoamericana.

Este primer trabajo, grabado en Nueva York, fue coproducido por el compositor argentino Emilio Solla y contó con el cubano Paquito D'Rivera como invitado especial y la producción ejecutiva de Cora Capriles.

Nieto e Higuma actuaron en una gala del Instituto Español Reina Sofía en Nueva York, que otorgó el Premio Sophia a la Excelencia 2024 al director Gustavo Dudamel en el 70 aniversario de su fundación. El violonchelista y la pianista ofrecieron un concierto en un galardón que contó con la presencia de la Reina Sofía y que reconoce a quienes fomentan "el aprecio por España y el mundo hispanohablante a través de la sabiduría y el humanitarismo".

TRAYECTORIA

Asimismo, Nieto ha sido solista bajo la batuta de directores como Gustavo Dudamel, Irving Hoffman, Evgeny Bushkov, Roberto Tibiriça, Angelo Pagliuca o Christian Vázquez.

Entre las distinciones internacionales que ha recibido se encuentran el primer premio en el Concurso Internacional de Violonchelo en Río de Janeiro, en honor a Heitor Villa-Lobos en 2013, donde también obtuvo el galardón a la mejor interpretación de la obra obligada y la invitación para presentarse como solista junto a la Filarmónica de San Petersburgo, así como una licenciatura por la Royal School of Music of London y una mención honorífica en el Concurso de Violonchelo Carlos Prieto.

Ha recorrido países de América y Europa Unidos desde "muy temprana edad" con cada una de las orquestas de las que ha formado parte y ha desarrollado una activa agenda musical en México y Estados Unidos, país donde reside.

Nacido en Barquisimeto, conocida como "la ciudad musical de Venezuela", inició su formación musical a los cinco años con el propósito de desarrollar "la disciplina, sensibilidad y creatividad", mientras que a los nueve comenzó a tocar el violonchelo.

Posteriormente, Nieto ingresó en el Conservatorio Chaikovski de Moscú y siguió su formación con clases magistrales de "reconocidos" intérpretes internacionales.

JOSEP VICENT

Por su parte, Vicent tiene una "dilatada e intensa" trayectoria artística en la que ha dirigido formaciones como la Orchestre de Chambre de Paris, Royal Philharmonic, Orquesta del Teatro Mariinsky, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta de Kiev y Orquesta Nacional de España, entre otras.

En la actualidad y desde 2015 es director artístico y musical del Auditorio de la Diputación de Alicante y director titular de la formación ADDA Simfònica y de la Argovia Philharmonic.

Ha dirigido producciones operísticas en el Teatro Real de Madrid, Théâtre Royal de La Monnaie de Bruselas, el Teatro del Liceu de Barcelona, la Opera de Leipzig, Rouen, el Festival de Peralada o el Teatro de la Maestranza de Sevilla y fue director principal de la Orquesta Sinfónica de las islas Baleares y de Jeunesses Musicales World Orchestra desde 2005 a 2015, con las que realizó 15 giras en cuatro continentes.