Japón prevé el despliegue de un nuevo sistema de misiles en una isla cercana a Taiwán de cara a 2031

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha informado este martes de que el país tiene previsto desplegar un nuevo sistema de defensa antiaérea en la isla de Yonaguni, la más cercana a Taiwán, de cara al año 2031, una cuestión que podría hacer saltar las alarmas a medida que crece la tensión entre Tokio y Pekín.

Koizumi ha indicado que ya se han puesto en marcha los trabajos de preparación para este despliegue de misiles, que incluyen el diseño y el desarrollo de la infraestructura necesaria y que sería luego desplegada en la zona, si bien ha afirmado que los plazos "podrían cambiar", según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.

En este sentido, ha señalado que las medidas se irán poniendo en conocimiento de la opinión pública a medida que se vaya desarrollando el plan, al tiempo que ha detallado que se espera que estos proyectiles sean misiles tierra-aire con un alcance tipo 3. Así, ha confirmado que estarían desplegados en el campamento de Yonaguni.

El anuncio de este proyecto, que Koizumi ya había mencionado en noviembre durante una visita a la isla, se produce en un momento en que las relaciones con China siguen deteriorándose tras las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a finales de 2025 sobre que Tokio podría intervenir militarmente en caso de que China ataque Taiwán --la cual considera una provincia más bajo su territorio--.

Este despliegue respondería al incremento de las actividades militares de China en la zona, donde realizó maniobras militares a gran escala el pasado mes de diciembre. Durante estas actividades, varios cazas chinos se aproximaron a Yonaguni.

El ministro japonés ha insistido en que este despliegue podría "reducir las posibilidades de que se produzca un ataque contra el territorio japonés". "La idea de que aumentará las tensiones a nivel regional no es adecuada", ha añadido.

Pekín ha denunciado reiteradamente que los planes de Tokio de colocar misiles cerca de la isla de Taiwán son un intento de "provocar una confrontación". Las tensiones entre las partes han aumentado a raíz de la llegada al cargo de Takaichi.

