Interior y la AECC acuerdan promover la prevención y atención del cáncer entre el personal del ministerio

El nuevo convenio contempla la posibilidad de prórroga hasta por cuatro años adicionales, lo que amplía la coordinación entre la Subsecretaría de Interior y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El acuerdo, anunciado este martes, establece una base de colaboración dedicada a potenciar la prevención, educación y apoyo sobre el cáncer entre el personal del Ministerio del Interior y sus familias. Según informó el Ministerio del Interior a través de un comunicado, la firma del convenio estuvo a cargo de la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo, y el presidente de la AECC, Ramón Reyes.

Tal como publicó el Ministerio del Interior, este acuerdo tiene una vigencia inicial de cuatro años, y podrá ser renovado si ambas partes lo consideran necesario. Durante este periodo, la Subsecretaría de Interior se compromete a divulgar entre sus empleados las iniciativas que desarrolla la AECC, así como a facilitar acceso a materiales formativos y de concienciación sobre cáncer y prevención. Entre los contenidos destacados figura la promoción de medidas de protección solar dirigidas a evitar el cáncer de piel, una de las áreas en las que la asociación pone especial atención.

La estrategia se orienta tanto a mejorar el acceso a la información como a reforzar la orientación hacia hábitos saludables. Según detalló el Ministerio, la Subsecretaría difundirá los programas de prevención y las acciones de voluntariado que impulsa la AECC, integrando en los canales digitales institucionales enlaces directos a la página web de la asociación. Esta medida busca facilitar el acceso inmediato a contenidos de utilidad y aumentar su alcance entre el colectivo de empleados públicos.

Por parte de la AECC, la colaboración incluye la elaboración y difusión de pautas de prevención, así como guías para la detección precoz de enfermedades oncológicas. Según consignó el Ministerio del Interior, la asociación asesorará sobre estrategias para incorporar hábitos de vida saludables e impulsará una educación sanitaria continua. Además, la AECC pondrá a disposición de los empleados y sus familias un servicio de asesoramiento y acompañamiento, gestionado por una red de personas voluntarias preparada para asistir durante el proceso oncológico.

El acompañamiento contempla apoyo integral, buscando cubrir tanto las necesidades emocionales como las derivadas de la enfermedad, y extiende la asistencia también a familiares de pacientes, según divulgó el propio Ministerio. La red de voluntariado de la AECC ha sido descrita como estable y de confianza, lo que permite establecer vínculos duraderos entre los beneficiarios y los acompañantes.

El convenio también prevé la inclusión de recomendaciones sobre hábitos diarios y actuaciones preventivas que desde la AECC consideran clave para disminuir los factores de riesgo entre la plantilla del Ministerio. Entre estas recomendaciones figuran medidas sobre alimentación, abandono del tabaco y reducción del consumo de alcohol, además del impulso de revisiones periódicas y chequeos médicos.

El Ministerio del Interior remarcó que esta colaboración con la AECC se enmarca en una política institucional orientada a mejorar la salud pública y la calidad de vida laboral de los empleados públicos. El convenio proporciona, según la información difundida, un canal directo para que los trabajadores y sus familias accedan a programas formativos y de apoyo que hasta el momento podían resonar como ajenos al ámbito institucional.

La colaboración se suma a otras iniciativas ya gestionadas desde el propio ministerio y forma parte de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, asegurando que los servicios sociosanitarios lleguen a sectores que por sus funciones pueden estar expuestos a factores de riesgo específicos. El Ministerio destacó que la AECC aporta una experiencia ampliamente reconocida en el ámbito de la oncología, lo que fortalece la oferta de recursos para la prevención y la atención integral del cáncer.

El acuerdo incluye el impulso de campañas informativas periódicas y la organización de actividades participativas, charlas y talleres donde el personal pueda plantear dudas y recibir orientación especializada. Además, la integración de materiales digitales y la accesibilidad constante a los mismos responde al objetivo de mantener actualizada a la plantilla sobre avances y recomendaciones frente al cáncer.

La perspectiva de colaboración abierta y ampliable en el tiempo permite, según Interior, la posibilidad de ajustar y actualizar los servicios en función de las necesidades detectadas. El Ministerio resaltó, además, la importancia de implicar activamente a los empleados en la promoción de la salud, generando una cultura de autocuidado y prevención a través de la información y la sensibilización continuas.

La puesta en marcha de este convenio representa, según el comunicado, un avance en la articulación de servicios de apoyo y prevención que trascienden la atención médica para abarcar el bienestar integral de las personas vinculadas al Ministerio del Interior. El acceso a recursos, la orientación personalizada y la disponibilidad de una red de voluntariado especializada marcan los ejes centrales de la iniciativa, según lo descrito por las autoridades responsables del convenio.