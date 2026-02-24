Agencias

Fundación Dinópolis participa en una investigación sobre flores diminutas en Argentina asociadas a un dinosaurio gigante

Las diminutas Patagoflora minima, de apenas milímetros, fueron identificadas en un yacimiento patagónico junto a restos del saurópodo Patagotitan mayorum, revelando uno de los registros florales más antiguos y significativos de Sudamérica según expertos

El investigador Luis Miguel Sender realizó su trabajo en la excavación, preparación y estudio de restos fósiles en el yacimiento La Flecha, en la Patagonia, sumando la experiencia y colaboración de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis a una investigación internacional sobre plantas prehistóricas relevantes para la historia evolutiva. Según comunicó la Fundación Dinópolis, un equipo encabezado por científicos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio-CONICET (Argentina), con participación de instituciones de España y Estados Unidos, identificó un nuevo género y especie de flor fósil de tamaño extremadamente pequeño, hallada junto a fósiles del dinosaurio saurópodo gigante Patagotitan mayorum.

De acuerdo con lo publicado por la Fundación Dinópolis y el medio 'Cretaceous Research', los ejemplares, denominados Patagoflora minima, miden entre 6 y 9 milímetros de diámetro. El nombre Patagoflora deriva de la zona donde fue descubierta, Patagonia, y del término flor, añadiendo el calificativo 'minima' como referencia directa a las dimensiones reducidas de los fósiles. El hallazgo resalta el marcado contraste de tamaño entre estas plantas y el gigantesco dinosaurio Patagotitan mayorum, cuyos restos se conservan en el mismo depósitos geológico.

La investigación, publicada en la revista ‘Cretaceous Research’, tiene como autores a Giovanni Nunes, Ignacio Escapa y Rubén Cúneo, del Museo Paleontológico Egidio Feruglio-CONICET en Argentina; María Gandolfo, de la Universidad de Cornell en Estados Unidos; y Luis Miguel Sender, de la Fundación Dinópolis en España. La presencia de fósiles de flores en yacimientos que contienen también restos de dinosaurios resulta infrecuente a escala mundial. Según reportó la Fundación Dinópolis, este hecho se debe a que las estructuras florales presentan una fragilidad extrema, lo que complica su preservación en el registro fósil y limita las ocasiones en que estos organismos quedan fosilizados junto a grandes vertebrados.

El análisis detallado determinó que los ejemplares fósiles de Patagoflora minima tienen una antigüedad de aproximadamente 101 millones de años, lo que los convierte en uno de los registros florales más antiguos encontrados hasta ahora en Sudamérica. La datación y estado de conservación de estos especímenes los posicionan entre los registros mejor documentados del antiguo continente Gondwana en materia de angiospermas, según publicó la Fundación Dinópolis.

El estudio incluyó comparaciones con fósiles de otras plantas con flor (angiospermas) coetáneas provenientes de distintas regiones del mundo. La documentación de angiospermas de esta etapa geológica muestra una amplia variedad y abundancia en otros yacimientos, permitiendo a los investigadores contextualizar la biodiversidad vegetal de ese periodo. El medio Fundación Dinópolis consignó que yacimientos de la provincia de Teruel en España también presentan registros relevantes de plantas con flor del mismo rango temporal, subrayando así la importancia de dicha región para el análisis evolutivo de las angiospermas en el planeta.

El trabajo interdisciplinar ha realzado la importancia del yacimiento La Flecha no solo por su asociación con dinosaurios como Patagotitan mayorum, sino también por la información que aporta sobre la vegetación y los ecosistemas del Cretácico temprano en el hemisferio sur. Según publicó la Fundación Dinópolis, el hallazgo de Patagoflora minima contribuye a profundizar la comprensión sobre la aparición y diversificación inicial de las plantas con flor, componentes fundamentales de los ecosistemas terrestres a nivel global.

El contexto en el que se produjeron estos descubrimientos muestra que los procesos de fosilización favorecieron la conservación tanto de los huesos de grandes reptiles como de muestras minúsculas de flora, aportando una visión integrada del ambiente prehistórico de la Patagonia. La Fundación Dinópolis detalló que la combinación de restos paleobotánicos y paleontológicos en un mismo lugar permite reconstrucciones ambientales más precisas y amplía el alcance de los estudios científicos dedicados a la historia de la vida en la Tierra.

