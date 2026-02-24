Entra en vigor el nuevo arancel global de EEUU del 10%

Donald Trump comunicó este lunes que el reciente fallo del Tribunal Supremo le entrega nuevas facultades ejecutivas respecto a los aranceles que Estados Unidos puede aplicar sobre importaciones, subrayando que los jueces avalaron la legalidad de diversos gravámenes que, según el presidente, podrían utilizarse de un modo más contundente que en etapas previas. En ese marco, este martes entró en vigor un nuevo arancel del 10% para todas las importaciones, según consignó la prensa estadounidense.

Tal como publicó el medio que reportó la noticia, esta decisión de Washington surge después de que el máximo tribunal anulara la semana pasada la mayor parte de los aranceles anteriormente establecidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). El fallo judicial determinó que la Casa Blanca había excedido las atribuciones que le correspondían al invocar este marco normativo para fijar tarifas comerciales. Como reacción, la administración estadounidense adoptó una nueva estrategia fundamentada en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

El nuevo impuesto aduanero global, de aplicación universal, fue promulgado el viernes previo y comenzó a regir a partir de las 00:01 horas (Este) del 24 de febrero. Este gravamen fue diseñado bajo condiciones temporales: su duración se limita a un período de 150 días. Durante ese lapso, todas las importaciones estarán sujetas a la nueva tasa arancelaria, lo que implica un cambio sustancial respecto al régimen anterior anulado por el Tribunal Supremo, informó el medio original.

La Ley de Comercio de 1974 otorga expresamente poderes al presidente de Estados Unidos para establecer recargos y otras restricciones especiales a las importaciones, siempre que existan dificultades relacionadas con los pagos internacionales. El objetivo del nuevo arancel, según detalló la Casa Blanca y reprodujeron diversos medios, consiste en frenar la salida de divisas hacia otros países, así como incentivar el retorno y fortalecimiento de la producción nacional. Con este enfoque, el Gobierno pretende reducir el déficit de la balanza de pagos promoviendo el crecimiento industrial interno.

Según publicó el medio especializado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que, desde la madrugada de este martes, suspendería la recaudación de los aranceles adicionales establecidos bajo la IEEPA, aclarando que la reciente orden ejecutiva solo afecta a esos aranceles y no modifica otras tarifas vigentes. El impacto inmediato recae, por tanto, sobre las importaciones gravadas anteriormente bajo el amparo de la legislación de emergencia.

El pasado sábado, el presidente Trump adelantó su intención de incrementar la tasa del nuevo arancel global del 10% al 15%. Aunque este anuncio aún no se ha oficializado, fuentes citadas por la prensa estadounidense indicaron que la Casa Blanca estudia una propuesta formal para elevar el gravamen. Por el momento, la administración mantiene la aplicación generalizada del arancel del 10%, a la espera de nuevas disposiciones ejecutivas.

A través de mensajes difundidos en sus redes sociales, Trump sostuvo que el fallo judicial del Tribunal Supremo le concede a la presidencia atribuciones más amplias para gestionar la política arancelaria, al señalar que puede emplear los gravámenes supervivientes "de una manera mucho más poderosa y atroz", con la garantía adicional de un mayor respaldo jurídico.

En sus declaraciones, el mandatario estadounidense envió un mensaje directo a aquellos países que, considera, han mantenido prácticas comerciales que afectaron los intereses de Estados Unidos a lo largo de los años. Según reportó el medio, Trump afirmó que, si algún país decide desafiar la nueva orientación arancelaria tras la resolución de la Corte Suprema, enfrentará tasas aún más elevadas y sanciones más severas que las actualmente acordadas.

El contexto internacional tras la entrada en vigor de este nuevo gravamen global se caracteriza por la expectativa sobre posibles reacciones comerciales de otros países afectados. El medio reportó que, hasta el momento, la administración estadounidense centra sus esfuerzos en delinear los mecanismos para implementar el nuevo régimen arancelario y evaluar si procede la propuesta de incremento adicional al 15% anticipada por el presidente.

El efecto concreto del arancel global contempla tanto implicancias en los mercados de importaciones y exportaciones como el potencial reajuste en las cadenas de suministro internacionales, asunto sobre el que la Casa Blanca ha subrayado su interés en fortalecer las capacidades productivas domésticas y controlar el flujo de dólares hacia el exterior.

La Oficina de la Casa Blanca explicó que la medida tiene la finalidad de promover el regreso de la producción local a través de estímulos indirectos, limitando la dependencia extranjera y abordando los desafíos de la balanza de pagos. En consonancia, la administración suspendió las tasas impuestas bajo la IEEPA, acatando la resolución judicial y adaptando sus herramientas de política comercial a los límites y facultades establecidos por la Ley de Comercio de 1974.

En las comunicaciones públicas recogidas por el medio citado, Trump insistió en que la interpretación judicial le otorga la posibilidad de utilizar los gravámenes autorizados "con mayor fuerza" frente a potenciales disputas, advirtiendo sobre las consecuencias para quienes busquen aprovechar lo que denominó una decisión "ridícula" de la Corte Suprema.

Por ahora, el debate sobre el alcance de la nueva política arancelaria y su impacto en la economía estadounidense y global continúa abierto, mientras los importadores, exportadores y otros actores económicos aguardan la evolución de las acciones del Gobierno de Estados Unidos y las respuestas que pudieran adoptarse en el ámbito internacional.