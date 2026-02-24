Columbia Threadneedle nombra a Daniel Ogalla como gestor de clientes para Iberia y Latinoamérica

La trayectoria profesional de Daniel Ogalla incluye su paso como 'client contracting manager' para la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y APAC (Asia-Pacífico) desde la sede londinense de Columbia Threadneedle, función en la que actuaba como contacto global con clientes mayoristas y coordinaba tanto los acuerdos de distribución como la estructura de comisiones y la definición de políticas corporativas. Ahora, Ogalla asumirá una nueva posición como gestor de clientes para Iberia y Latinoamérica, cargo desde el que será responsable de fortalecer el servicio y el desarrollo de la cartera de clientes de la firma en España, Portugal y toda América Latina, según informó Columbia Threadneedle este martes mediante un comunicado.

La compañía detalló que Ogalla compartirá la responsabilidad de esta función junto con Marisol Vallejo, trabajando desde la sede de Columbia Threadneedle en Madrid y manteniendo una colaboración cercana con los equipos locales y globales de ventas, producto, operaciones y cumplimiento normativo. El medio destacó que el objetivo es ofrecer soluciones de inversión ajustadas a las demandas específicas de cada uno de estos mercados, adaptándose a sus características particulares y regulaciones.

De acuerdo con lo anunciado por Columbia Threadneedle, Ogalla forma parte de la firma desde el año 2021. Durante este tiempo, su desempeño se centró principalmente en labores de interlocución con clientes mayoristas y en la supervisión de iniciativas relacionadas con acuerdos de distribución, estructura de comisiones y el establecimiento de procedimientos y políticas globales. El ejecutivo también lideró proyectos multifuncionales enfocados en la reducción de riesgos corporativos, según consignó el comunicado. Antes de incorporarse a Columbia Threadneedle, Ogalla trabajó en gestoras internacionales, acumulando experiencia relevante para su nuevo cargo.

La formación académica de Ogalla incluye la titulación en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Jaén y un máster especializado en Negocios y Finanzas Internacionales por la Universidad de Dundee, en Escocia. Según señaló el medio a través de declaraciones recogidas en el comunicado oficial, Rubén García Páez, director general de Iberia y Latinoamérica de Columbia Threadneedle Investments, afirmó que el nombramiento de Ogalla refuerza el compromiso de la firma con las regiones consideradas estratégicas para el desarrollo de la empresa.

García Páez explicó que el profundo conocimiento del negocio por parte de Ogalla, junto con su experiencia en la gestión de contextos regulatorios exigentes y la capacidad de colaborar con equipos globales, representan activos esenciales para continuar garantizando un servicio adaptado y de alto valor para los clientes de la compañía. Según destacó Columbia Threadneedle, la designación de Ogalla se enmarca en una apuesta por consolidar la presencia de la gestora en Iberia y Latinoamérica, regiones prioritarias dentro de su estrategia global.

Tanto el enfoque en la coordinación entre equipos multifuncionales como la especialización en soluciones de inversión son elementos que, según puntualizó la firma en su nota difundida este martes, forman parte central de la visión que acompaña la trayectoria de Ogalla y su nuevo cargo. Columbia Threadneedle subrayó la relevancia de contar con perfiles como el de Ogalla, que combinan experiencia internacional, formación especializada y un entendimiento de los entramados normativos y comerciales de varias regiones.

El anuncio del nombramiento se enmarca dentro del fortalecimiento de la posición de la gestora en mercados de habla hispana y portuguesa, procurando adaptar y perfeccionar los servicios y productos que se ofrecen a estos clientes en función de sus necesidades localizadas, según informó Columbia Threadneedle.