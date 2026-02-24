Carlo Costanzia revela en 'Decomasters' cómo conoció a Alejandra Rubio: "Tardó 4 o 5 años en contestarme"

El momento en que la relación entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se hizo pública coincidió con una rápida oleada de atención mediática, según relató el propio Costanzia en el programa ‘Decomasters’ de TVE. Tras una cita inicial en un restaurante indio y una salida por cachimba, la pareja fue portada de numerosas revistas. El hijo de ambos, Carlo Jr, nació el 5 de diciembre de 2025, apenas diez meses después de comenzar su noviazgo. En esa ocasión, Carlo Costanzia compartió cómo vivió el salto repentino de lo privado a lo público y cómo la noticia de su relación alcanzó rápidamente notoriedad en toda España.

Durante el desarrollo del programa ‘Decomasters’, donde compite junto a su madre Mar Flores, Costanzia se mostró con una actitud distinta a la acostumbrada en sus intervenciones públicas. Tal como publicó el medio, dejó de lado su imagen distante al abrirse en conversaciones personales, especialmente durante una charla con Samantha Vallejo-Nágera. De acuerdo con lo reportado por la propia TVE, el actor narró que fue en 2018 cuando se atrevió a contactar a Alejandra Rubio por Instagram, aunque la respuesta por parte de la nieta de María Teresa Campos demoró entre cuatro y cinco años.

En ese primer acercamiento, Costanzia desconocía tanto la popularidad de Alejandra como su vinculación familiar, asegurando que ni siquiera sabía que se trataba de la hija de Terelu Campos. El propio Carlo insistió en que le llamaba la atención que una persona formada en artes escénicas y canto, talentos que ambos compartían por haber estudiado en la misma escuela, hubiera terminado desenvolviéndose en los medios de la prensa rosa, según consignó el programa.

En 2024, finalmente llegó el inicio efectivo de la relación. Costanzia describió la primera cita como un “plan de barrio”, detallando que optaron por la informalidad y la cercanía fuera de los flashes habituales. Apenas después de ese encuentro, y tras ser vistos juntos nuevamente, la relación se hizo conocida en todo el país debido a la amplia cobertura de los medios. Según informó TVE, ese mismo año se produjo el embarazo de Alejandra, lo que convirtió a la pareja en padres de Carlo Jr a finales de 2025.

Consultado en el programa sobre las impresiones familiares respecto a la relación, Carlo Costanzia señaló que la interacción entre su madre, Mar Flores, y la madre de Alejandra, Terelu Campos, había sido cordial, aunque reconoció que ambas nunca habían coincidido personalmente. Sobre el exmarido de su madre, Javier Merino, expresó opiniones positivas, indicando que Merino ingresó en su vida cuando él tenía 7 años y que vivió con él antes de mudarse a Italia con 12. El medio TVE registró que Costanzia no escatimó elogios al referirse a Javier Merino, a quien describió como un referente fundamental para sus hermanos menores.

En cuanto a la convivencia entre sus propios padres, Carlo Costanzia admitió sin reservas que la relación entre su madre y su padre, Carlo Constanzia di Costigliole, sigue siendo distante, señalando que no prevé una reconciliación y que tampoco considera necesario que intenten resolver sus diferencias. Según recogió el programa, la entrevista se produjo antes de la publicación de las memorias de Mar Flores, donde detalla episodios sobre su vida personal y denuncias contra su expareja.

El programa ‘Decomasters’ ha servido de escenario para revelar aspectos poco conocidos de la vida personal de Carlo Costanzia, permitiendo conocer su perspectiva sobre temas familiares, el inicio de su romance con Alejandra Rubio y su experiencia dentro del ámbito mediático tras la rápida difusión de su relación, según detalló TVE en su cobertura.