AEMPS retira del mercado un lote del cosmético Dolebalm debido a la presencia del microorganismo 'Staphylococcus aureus'

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote U01 del cosmético Dolebalm, de la marca Pirinherbsan, debido a la presencia del microorganismo 'Staphylococcus aureus'.

Según ha indicado este organismo regulatorio, la mencionada medida se ha ejecutado debido a que esta bacteria puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado. Por ello, todas las unidades pertenecientes al referido lote, que se presentan en tarros de 1.000 ml y 250 ml, y tubos de 200 ml y 60 ml, están afectadas.

Esta crema está fabricada en las instalaciones de la empresa Greensoft Health@Wellness Phytoaids, pero la compañía responsable de la puesta en el mercado es Global Comarcos, que figura en el etiquetado del envase, ha continuado la AEMPS, que ha comunicado esta alerta a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

En este punto, este órgano dependiente del Ministerio de Sanidad ha señalado, de cara a los consumidores, que, si se dispone de alguna unidad del lote U01 del producto afectado, no se utilice y sea devuelto al punto de compra o a la empresa responsable.

En cuanto a los puntos de venta, la AEMPS aboga por revisar los productos en venta y almacenados en los establecimientos. Así, si se está en disposición de unidades del lote U01, estas deben ser retiradas de la venta y es necesario la puesta en contacto con la compañía responsable.