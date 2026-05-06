Agencias

Fráncfort sube un 2,12 % tras expectativas de paz en Irán y buenos resultados de empresas

Guardar

Fráncfort (Alemania), 6 may (EFE).- Fráncfort subió este miércoles un 2,12 % ante las expectativas de que EE.UU. e Irán llegarán a un acuerdo de paz y después de que muchas empresas publicaran resultados buenos.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 2,12 %, hasta los 24.918,69 puntos.

PUBLICIDAD

El portal de noticias estadounidense Axios informó de que EE.UU. e Irán están cerca de firmar un memorando de entendimiento para llegar pronto a un acuerdo de paz y establecer las condiciones para negociar el programa nuclear iraní posteriormente.

Ese memorando prevé el levantamiento de las sanciones económicas contra Irán, que a cambio renunciará a enriquecer uranio.

PUBLICIDAD

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajó un 11 %, por debajo de 100 dólares el barril.

Muchas empresas alemanas publicaron resultados, que convencieron a los inversores.

El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines se disparó un 10,1 %, hasta 314,90 euros, después de que algunas firmas de armamento como la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo y la noruega Kongsberg hayan publicado buenos resultados, mientras Airbus ganó un 6 %, hasta 188,54 euros.

El fabricante de neumáticos Continental ganó un 8,9 %, hasta 67,92 euros, porque su margen de rentabilidad fue mejor de lo previsto.

El fabricante de gama alta BMW subió un 5,4 %, hasta 81,40 euros, porque sus resultados fueron mejores de lo previsto.

El productor de semiconductores Infineon perdió un 2,1 %, hasta 59,23 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 1,7 %, hasta 20,44 euros, tras publicar sus resultados del primer trimestre.

El grupo de aerolíneas Lufthansa ganó en el índice de empresas medianas MDAX un 6,3 %, hasta 8,22 euros, después de presentar su balance y pronósticos buenos pese al encarecimiento del queroseno. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Más de un millar de personas son evacuadas en Cheboksari tras ataque ucraniano mortal

Infobae

Londres está "en contacto estrecho" con Madrid para apoyar evacuación médica de MV Hondius

Infobae

Sheinbaum recibirá a banda coreana BTS en Palacio Nacional antes de conciertos en México

Infobae

Pochettino: "La responsabilidad y las expectativas de ser anfitriones se deben transformar en energía"

Pochettino: "La responsabilidad y las expectativas de ser anfitriones se deben transformar en energía"

Catalunya y la provincia de Buenos Aires de Argentina impulsan la colaboración en igualdad

Catalunya y la provincia de Buenos Aires de Argentina impulsan la colaboración en igualdad