Achraf Hakimi, ex de Hiba Abouk, lanza un comunicado urgente tras saber que será juzgado por violación

La jueza encargada del caso determinó que existen bases para que el futbolista Achraf Hakimi enfrente un proceso judicial en Francia, tras una denuncia presentada en 2023 por una joven por presunta violación. Según consignó la Fiscalía de Nanterre, el internacional marroquí será juzgado en las afueras de París por hechos que, de acuerdo a la denuncia, habrían ocurrido en febrero de ese año en el domicilio del jugador, situado en Boulogne-Billancourt. El medio que informó sobre la causa detalló que Hakimi ha impugnado los cargos desde el inicio y sostiene que la acusación constituye un intento de extorsión, insistiendo en su inocencia.

De acuerdo con lo publicado, la denunciante y Hakimi se conocieron a través de redes sociales, tras lo cual el jugador la invitó a su residencia. Según el relato de la joven, durante su estancia en la vivienda, el atleta la besó y la tocó sin su consentimiento, y habría llegado a introducir sus dedos en la vagina de la denunciante. La joven logró abandonar el lugar y acudió posteriormente a la comisaría para informar lo sucedido. Tal como informó el medio, la investigación comenzó de oficio, aun después de que la propia denunciante inicialmente decidiera no formalizar la denuncia. Desde marzo de 2023, el jugador del Paris Saint-Germain ya figuraba como imputado y se encontraba bajo medidas judiciales, incluyendo la prohibición de contacto con la presunta víctima.

El caso abrió un frente judicial que podría exponer a Hakimi a una condena de hasta quince años de prisión, si el tribunal lo considera culpable de violación, según la calificación solicitada por la Fiscalía de Nanterre. En respuesta al anuncio del próximo juicio, el defensa emitió un comunicado mediante sus redes sociales en el que afirmó: "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras". Además, señaló que desde el principio ha colaborado plenamente con las autoridades, a la vez que declaró mantener la calma sobre el desarrollo del proceso.

De acuerdo con la información suministrada por la fuente, la situación judicial de Hakimi no ha implicado hasta ahora restricciones a su vida profesional, más allá de las órdenes de alejamiento impuestas por las autoridades respecto a la denunciante. El futbolista ha continuado su carrera deportiva y no se le han impuesto limitaciones para abandonar Francia, lo que ha permitido su presencia en compromisos internacionales y ligas.

El caso también ha tenido impacto en la esfera personal de Hakimi y su entonces esposa, la actriz Hiba Abouk. Según lo reportado, la intérprete confirmó en 2023 que se hallaba en proceso de divorcio del futbolista y, a través de un comunicado, manifestó que "siempre" ha apoyado y apoyará "del lado de las víctimas", pidiendo en ese momento un respeto absoluto por la privacidad de ella y sus hijos durante el curso de las investigaciones.

La causa sigue bajo observación mediática debido a la notoriedad pública del jugador y por la gravedad de los hechos que se imputan. Según fuentes judiciales citadas por la prensa, será el tribunal de Nanterre quien juzgará la causa y determinará si existen delitos, tras la evaluación de las pruebas y de los testimonios involucrados. Por su parte, Hakimi reiteró en su pronunciamiento que considera que la acusación "es falsa" y que la acción judicial en su contra constituye un montaje motivado por un supuesto intento de extorsión, argumentando que las pruebas presentadas en el proceso demuestran su inocencia.

El caso, siguiendo lo divulgado por el medio original, resalta la complejidad de los procesos por delitos sexuales en Francia, donde la apertura de investigaciones de oficio tiene lugar aun si la víctima decide inicialmente no continuar con la denuncia formal. Según las autoridades de Nanterre, tales mecanismos buscan garantizar la protección de los derechos de las víctimas en presuntas situaciones de violencia sexual, aunque desde el entorno del defensa sostienen que este marco procesal perjudica el principio de presunción de inocencia.

Al continuar el desarrollo judicial, la atención pública permanece enfocada tanto en los procedimientos legales como en las repercusiones sociales y familiares derivadas del caso. El avance de la causa determinará las eventuales consecuencias jurídicas para Hakimi, cuya postura, según recogió el medio original, no ha variado desde el inicio: rechaza la acusación y asegura que seguirá colaborando para que, en sus palabras, "se esclarezcan los hechos".