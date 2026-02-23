Vonn agradece al Doctor Hackett salvarle la pierna de la amputación tras su grave accidente en los Juegos

El síndrome compartimental que sufrió Lindsey Vonn tras su accidente durante el descenso olímpico en Milán y Cortina d'Ampezzo puso en riesgo la integridad de su pierna, situación que, según explicó la atleta, solo pudo resolverse gracias a la intervención del médico Tom Hackett. La esquiadora estadounidense relató que el facultativo, quien trabaja tanto para ella como para el equipo de Estados Unidos, decidió practicar una intervención rápida en la extremidad afectada, una acción decisiva que evitó la amputación derivada del grave traumatismo experimentado en la prueba del 8 de febrero.

Según consignó el medio, Vonn agradeció públicamente al Doctor Hackett mediante un video publicado el lunes en su perfil oficial de Instagram. Desde el hospital, la campeona confirmó la gravedad de la lesión sufrida en el evento olímpico, detallando que el accidente le generó un síndrome compartimental en la pierna. Este síndrome, explicó la deportista, causa una acumulación peligrosa de presión interna en el músculo debido a hemorragia o inflamación, lo que restringe el flujo sanguíneo y expone a daños irreversibles si no se atiende inmediatamente.

La estadounidense explicó que, tras el fuerte traumatismo, la sangre se acumuló en la zona comprometida impidiendo su circulación, lo que amenazaba con dañar la extremidad permanentemente. "Cuando tienes tanto traumatismo en una zona del cuerpo hay demasiada sangre, se atasca y básicamente lo aplasta todo", señaló Vonn, según publicó la fuente. Detalló que la actuación de Hackett fue esencial para evitar consecuencias graves: "El Doctor Tom Hackett me salvó la pierna, evitó que me la amputaran. La abrió, por así decirlo, para que respirara, y me salvó".

Vonn agregó que Hackett se encontraba en Cortina d'Ampezzo únicamente porque ella había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda poco antes de los Juegos, una lesión que lo llevó a acompañarla en la cita olímpica. Resaltó que de no haber existido ese antecedente, la presencia del médico no habría estado asegurada en la competencia. "Siempre digo que todo sucede por una razón, pero si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior, que de todos modos se habría roto con esta caída, Tom no habría estado allí y no habría podido salvarme la pierna", subrayó la atleta, según consignó el medio.

La deportista olímpica informó que ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra lo suficientemente estable como para trasladarse a un hotel en Colorado, aunque enfatizó que el proceso de recuperación será prolongado. Señaló que permanece "muy inmovilizada" y debe utilizar silla de ruedas, ya que el accidente también le provocó una fractura en el tobillo derecho.

Vonn expresó que el dolor físico experimentado tras la lesión ha sido intenso, sumando al impacto que tiene sobre su carrera y trayectoria deportiva. Manifestó además que la experiencia no corresponde a la forma en que hubiese deseado finalizar su participación en los Juegos Olímpicos. "No puedo expresar lo doloroso que ha sido. Ha sido muy duro y, desde luego, no es así como quería terminar mis Juegos Olímpicos. Va a ser un camino largo, pero yo siempre lucho. Seguiré adelante, sin arrepentimientos", aseguró la campeona de descenso en Vancouver 2010, cita el medio.

Durante toda la declaración, Vonn reiteró el agradecimiento hacia el equipo médico, especialmente al doctor Hackett, y subrayó la importancia de la intervención profesional ante una emergencia de este tipo, escenario recurrente en deportes de alto riesgo como el esquí alpino. Según detalló la fuente, la recuperación requerirá un proceso de rehabilitación extenso, condicionado por la inmovilización y las lesiones múltiples en la extremidad inferior.

La esquiadora, reconocida por su desempeño en competencias internacionales y su medalla de oro olímpica, mantuvo un tono firme respecto a su espíritu de superación personal y profesional, reafirmando su compromiso de enfrentar el proceso de recuperación tras el grave accidente en territorio italiano.