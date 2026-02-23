VÍDEO:Conseller de Medio Ambiente defiende que no se tomaran medidas preventivas porque no se preveía dana "tan grave"

El Metro de Valencia detuvo su actividad a las 19:45 después de que las instalaciones de su centro operativo, ubicadas cerca de Picanya, sufrieran inundaciones severas durante la riada del 29 de octubre de 2024. El funcionamiento del servicio ferroviario y el modo en que las autoridades gestionaron la emergencia ese día forman parte central de la investigación que lleva a cabo una comisión del Congreso, ante la que compareció Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y en aquel entonces responsable de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Según informó Europa Press, Martínez Mus defendió que no implementaron medidas preventivas adicionales porque las previsiones no adelantaron la gravedad de la DANA que causó 230 muertes en la provincia de Valencia.

Durante su intervención, Martínez Mus señaló ante la comisión que su departamento respondió siguiendo los protocolos habituales en función del nivel de alerta comunicado. Subrayó que “aquella jornada las alertas variaron conforme evolucionaban los acontecimientos”, y aseguró que en el ámbito de sus competencias se cumplieron todos los procedimientos previstos. También detalló que los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y el servicio de Metro permanecieron operativos mientras las condiciones lo permitieron, y que "no se registraron víctimas en el sistema ferroviario, exceptuando la situación de un vigilante de seguridad afectado por una caída", recogió Europa Press.

Ante los cuestionamientos de las diputadas y diputados, el exconseller reconoció que ni durante ni después de la reunión del Consell, celebrada la mañana de la catástrofe, conversó sobre posibles medidas excepcionales con la entonces responsable de Emergencias, Salomé Pradas, actualmente investigada en relación con la gestión de la crisis. Argumentó que ese tipo de incidencias resultan relativamente frecuentes en la Comunidad Valenciana en esas fechas, motivo por el cual las comunicaciones mantenidas fueron consideradas rutinarias hasta que nuevos acontecimientos así lo demandaron, según publicó Europa Press.

Interrogado sobre la interrupción del Metro, Martínez Mus explicó que se tomó la decisión cuando el centro de operaciones quedó inutilizable por el agua. Respondió también a las críticas expresadas por los representantes de Compromís, Águeda Micó y Alberto Ibáñez, quienes denunciaron que trabajadores ferroviarios quedaron encerrados sin aviso y que muchos usuarios se vieron atrapados en las carreteras. En su relato, Martínez Mus destacó que no se previó un despliegue especial de agentes medioambientales porque los informes de alerta no preveían un escenario fuera de lo habitual; en relación con el personal forestal, afirmó que la plantilla compuesta por unas 70 personas trabajó ese día en condiciones normales.

Martínez Mus asumió la coordinación de la reconstrucción local, en sustitución del teniente general Francisco Gan Pampols, y aseguró que no intervino directamente en la coordinación con Emergencias porque miembros de su equipo participaron en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Apuntó que el día del desastre no modificó su agenda y acudió a un acto de la patronal valenciana a las 18:00 horas, puesto que hasta ese momento no disponía de información que justificara abandonar el evento. Detalló que durante la celebración no se registraban lluvias en la zona más afectada de Valencia y que los datos disponibles indicaban una tendencia a la baja en los caudales.

Solo posteriormente, mientras seguía en la gala, recibió avisos de problemas graves en la red ferroviaria y tras concluir el evento intentó trasladarse a las oficinas de Ferrocarriles, lo que no pudo lograr por las inundaciones, por lo que volvió a su despacho, donde permaneció durante la noche hasta la madrugada del día siguiente. Según consignó Europa Press, Martínez Mus aseguró ante la comisión que actuó conforme a la información de la que disponía en cada momento.

Durante la comparecencia, Alejandro Soler, portavoz del PSOE en la comisión, sostuvo que el Govern poseía datos más precisos sobre la evolución del desastre de los que transmitió Martínez Mus. Le solicitó que compartiera las comunicaciones mantenidas ese día con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, así como con el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra, quien sí mantuvo contacto con Mazón a las 19:34, según reportó Europa Press. Martínez Mus respondió que no intercambió mensajes con Mazón el 29 de octubre y aseguró que “no tiene nada que ocultar”. Añadió que habló con Sendra alrededor de las 17:30, momento en que recibió una advertencia sobre el riesgo de colapso en la presa de Forata.

La diputada Teresa Jordà, de ERC, preguntó por la reapertura del Metro de Valencia, realizada el 27 de junio de 2025, aludiendo a una supuesta falta de autorización administrativa. Al respecto, Martínez Mus defendió que la Agencia Autonómica de Seguridad Ferroviaria supervisó y validó todas las operaciones realizadas en el proceso de reapertura, según detalló Europa Press.

A lo largo de la sesión, los parlamentarios de Compromís insistieron en la falta de información y coordinación que, a su juicio, dejó a trabajadores y ciudadanos en situación de vulnerabilidad durante la catástrofe. Por su parte, Martínez Mus reiteró que el departamento a su cargo cumplió estrictamente los protocolos marcados y que el nivel de alerta solo justificó las actuaciones ejecutadas aquel día, según publicó Europa Press.