Víctor Font: "Hoy más que nunca exigimos transparencia, cuando el club se judicializa la víctima es el Barça"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona y líder de Nosaltres, Víctor Font, ha exigido "transparencia" más que nunca y lamentó la "judicialización" del club, después de la denuncia que un socio azulgrana ha presentado ante la Audiencia Nacional sobre los presuntos cobros de comisiones por parte del expresidente Joan Laporta y su directiva.

En declaraciones a El Matí de Catalunya Ràdio y El Món de RAC1, Víctor Font señaló que la "judicialización del club parece estar a la orden del día, pero cuando se judicializa, el Barça puede acabar siendo la víctima". "Hoy más que nunca exigimos transparencia", añadió.

Para Font, la mejor solución sería ser transparentes en las transacciones que el club ha realizado con empresas y países de "ética cuestionable". "Escudarse en acuerdos de confidencialidad es inaceptable", subrayó, destacando la necesidad de que el club "esté más protegido que nunca de las sospechas y las malas prácticas" que lleva años lamentando.

El líder de la precandidatura ha reafirmado su compromiso con la verdad como "eje" del nuevo modelo de gobernanza. "Lo primero que haremos será decir la verdad y luego practicar la transparencia. La sospecha desaparece muy rápidamente cuando hay transparencia", comentó.

En este sentido, Font recordó algunos de los casos cuestionables, según él, de la última etapa de Laporta como la adjudicación a Limak de las obras de construcción del nuevo Camp Nou. "Limak era la empresa con la peor puntuación técnica. A pesar de tener la puntuación más baja y no tener experiencia en la construcción en países occidentales, se les adjudicó el proyecto del Camp Nou", indicó.

También recordó incidentes como el de ISL, una empresa que ingresó 350.000 euros en la cuenta corriente de un directivo del club y que, poco después, recibió la misma cantidad por organizar los partidos amistosos del Barça; el de New Era Visionary Group; la comisión a Darren Dein de hasta 50 millones de euros por hacer de intermediario en la renovación del contrato con Nike o el patrocinio con el Congo.

"Hemos firmado patrocinios que no representan lo que el Barça debería ser. Llevamos años sin poder inscribir a los jugadores con normalidad. Ahora Xavi Pascual no tiene ni medio millón de euros para fichar al pívot que necesita, y tenemos seis jugadoras del primer equipo femenino cuyos contratos están terminando y no sabemos si podremos renovarlas", denunció.