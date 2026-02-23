Ucrania y Rusia reivindican el derribo de más de 250 drones en nuevas oleadas de ataques nocturnos

El impacto de los drones derribados se ha sentido en varias zonas, con fragmentos que han caído en diferentes puntos del territorio ucraniano. La Fuerza Aérea de Ucrania confirmó que, durante la última oleada nocturna de enfrentamientos, los sistemas antiaéreos del país lograron destruir 105 de los 126 drones lanzados por Rusia, aunque señalaron que 20 drones y un misil balístico alcanzaron once objetivos distintos. En este contexto, autoridades reportaron la muerte de al menos tres personas en las regiones de Odesa y Zaporiyia, resultado directo de estos ataques aéreos.

Según consignó la agencia de noticias Europa Press, los combates y ataques cruzados entre Ucrania y Rusia continúan tras casi cuatro años desde el inicio del conflicto, marcado por la orden de invasión emitida por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022. En esta nueva escalada, ambas partes informaron la interceptación de centenares de drones en acciones efectuadas la pasada noche.

El Gobierno ucraniano detalló que, pese a la eficacia de sus sistemas de defensa, aún existen múltiples drones presentes en el espacio aéreo del país en el momento de los ataques. Tras la confirmación de víctimas, el mensaje de las autoridades enfatizó que la amenaza persiste y que el ataque seguiría desarrollándose en horas posteriores.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la destrucción de alrededor de 160 dispositivos no tripulados ucranianos. Según reportó Europa Press, entre los aparatos interceptados se encuentran 65 en la región de Bélgorod, 35 en Saratov y 16 en la península de Crimea, territorio anexionado por Moscú en 2014 y cuya soberanía no ha sido reconocida por la comunidad internacional. El balance ruso no sólo incluye estos puntos, sino también el mar de Azov, donde informaron la neutralización de nueve drones, así como otros ocho en las regiones de Rostov y Vorónezh, respectivamente. Krasnodar registró la interceptación de cuatro drones, mientras que en Volgogrado y Tartaristán se contabilizaron tres por región. Las autoridades rusas también informaron dos derribos en Kursk y Lípetsk, además de uno en cada una de las siguientes zonas: Tula, Tver y Adiguesia.

Sobre el alcance de daños materiales o posibles víctimas en territorio bajo control ruso, el Ministerio de Defensa de Rusia evitó pronunciarse. Europa Press apuntó que, mientras Ucrania confirmaba muertes y daños en áreas residenciales, los informes rusos se limitaron a detallar los lugares donde se produjeron las interceptaciones, sin agregar información sobre las consecuencias directas de los ataques.

Los datos procedentes tanto de Kiev como de Moscú evidencian la intensidad de los bombardeos nocturnos en una guerra que, tras más de cuarenta y ocho meses, sigue produciendo pérdidas humanas y deterioro en infraestructuras civiles. Europa Press remarcó que, en esta jornada, el cruce de drones alcanzó cifras que superan los 250 aparatos destruidos, según los datos oficiales de ambas partes, algo que subraya la magnitud tecnológica y la capacidad de defensa aérea desplegada en el conflicto.

Mientras las autoridades de Ucrania instaron a la población a mantenerse alerta ante nuevas amenazas, las fuerzas armadas aseguraron que los trabajos destinados a proteger centros urbanos y asentamientos continúan activos, buscando limitar tanto las bajas civiles como los daños materiales. Europa Press incluyó que, entre los lugares afectados, once ubicaciones diferentes sufrieron el impacto directo de drones o misiles lanzados por fuerzas rusas.

El Gobierno ruso, según el recuento presentado por sus fuerzas militares y consignado en Europa Press, proporcionó detalles sobre la distribución regional de los ataques ucranianos, pero omitiendo referencias a las consecuencias en cuanto a víctimas o pérdidas en infraestructura.

En el contexto de la guerra que comenzó en febrero de 2022, las acciones de ambas partes han incrementado la utilización de aviación no tripulada como recurso estratégico, tanto para ataques como para protección. Europa Press describió que, pese a los sistemas avanzados de defensa aérea desplegados por Ucrania y Rusia, el conflicto sigue registrando víctimas civiles y daños a viviendas en diversas provincias, especialmente en el sur y este de Ucrania.