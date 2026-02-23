Agencias

Trump reclama a México "intensificar los esfuerzos" contra los cárteles tras la operación contra 'El Mencho'

Tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el mandatario estadounidense urgió a endurecer las medidas, subrayando el impacto del operativo que dejó víctimas entre cuerpos de seguridad y población civil

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la reciente ola de disturbios en México que se desencadenó tras la captura y posterior fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al reclamar a las autoridades mexicanas un aumento de las acciones contra los cárteles de la droga. Según publicó el medio de comunicación, Trump realizó estas declaraciones luego de que se conociera la magnitud del operativo militar sucedido el domingo, el cual provocó víctimas mortales entre cuerpos de seguridad, civiles y miembros del propio CJNG.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Trump utilizó sus redes sociales para indicar: “¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”. El mandatario norteamericano hizo esta declaración al comentar una entrevista concedida por el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Derek Maltz. La exigencia de Trump está motivada por el impacto que tuvo el operativo federal para capturar a Oseguera Cervantes, líder de una de las organizaciones criminales más influyentes en el país.

El medio consignó que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, falleció mientras era trasladado hacia la Ciudad de México, lo que incrementó las tensiones en varias zonas del país. La operación, que involucró fuerzas federales y estatales, finalizó con un saldo de decenas de muertos, tanto entre agentes de seguridad como entre la población civil y los propios miembros del cártel. Como respuesta inmediata, integrantes del CJNG iniciaron actos violentos en diferentes regiones mexicanas. Las autoridades mexicanas enfrentaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques a instalaciones policiales, lo que afectó la vida cotidiana de múltiples comunidades, reportó el medio citado.

El impacto de la muerte de Oseguera Cervantes se reflejó en la reacción coordinada del cártel, que ejecutó una serie de disturbios a nivel nacional. Según detalló el medio, las fuerzas de seguridad nacionales desplegaron operativos adicionales para restaurar el orden y tratar de frenar la expansión de los hechos violentos relacionados con la organización criminal. El Cártel Jalisco Nueva Generación, descrito por analistas como el grupo criminal más poderoso de México, controlaba rutas clave para el tráfico de drogas y tenía presencia activa en varios estados.

Según consignó el medio, la respuesta del gobierno de Estados Unidos mediante la declaración del presidente Trump buscaba presionar para una cooperación más estrecha con México en el combate al narcotráfico, al tiempo que ponía en el centro de la discusión pública la gravedad del desafío que representan los cárteles y su capacidad de reaccionar con violencia organizada frente a acciones estatales contundentes.

La operación militar que culminó con la captura y muerte de ‘El Mencho’ fue vista en sectores gubernamentales y por observadores internacionales como un golpe relevante al crimen organizado, aunque el costo humano de la intervención evidenció la complejidad de la situación de seguridad en México. De acuerdo con lo publicado por el medio, los enfrentamientos involucraron alta presencia de fuerzas armadas y el uso de armamento de alto calibre por parte de los grupos criminales.

Diversos testimonios recopilados por el mismo medio describieron que la ola de violencia incluyó ataques a patrullas y emboscadas a convoyes de seguridad, poniendo en riesgo a la población civil y llevando al cierre temporal de varias vías de comunicación y servicios públicos. Las autoridades federales informaron sobre el despliegue de refuerzos para contener las acciones del CJNG que, en diferentes puntos, intentó recuperar posiciones o impedir nuevos operativos.

Tal como declaró en su mensaje el presidente de Estados Unidos, la expectativa del gobierno norteamericano es que México refuerce la estrategia nacional contra los cárteles, en línea con la cooperación bilateral para combatir el tráfico de drogas y sus consecuencias en ambos lados de la frontera. El operativo contra Oseguera Cervantes y la reacción posterior dejaron un saldo cuya magnitud y consecuencias políticas y sociales continúan siendo evaluadas tanto en México como en Estados Unidos, concluyó el medio de comunicación en su reporte.

Temas Relacionados

Cárteles de la drogaDonald TrumpCártel Jalisco Nueva GeneraciónNemesio Oseguera CervantesMéxicoCiudad de MéxicoNarcotráficoAdministración de Control de DrogasDerek MaltzSeguridadEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Un total de 65 presos han sido ya excarcelados en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía

Desde la aprobación del nuevo marco legal en la Asamblea Nacional, organizaciones defensoras de derechos humanos reportan la liberación de decenas de personas bajo custodia judicial, mientras persisten protestas y huelgas ante reclamos de cobertura limitada

Un total de 65 presos

Gemma Camacho responde a Tamara Gorro: "Yo estoy aquí por mis estudios, tú por buscar pareja en televisión"

Gemma Camacho responde a Tamara

Un español, entre los nominados por la NFL a 'Aficionado Internacional del Año 2025'

Cristian Saban Carretero, procedente de Cádiz y elegido por los Chicago Bears como su fanático destacado, figura entre quienes aspiran a ser reconocidos en el NFL Draft 2026, donde se desvelará el galardonado del certamen internacional

Un español, entre los nominados

Dreame prepara su expansión para 2026, apostando más allá de la limpieza inteligente para dar paso al ecosistema del hog

La firma china ha anunciado su hoja de ruta para el próximo año, impulsando su presencia en la Península Ibérica, lanzando nuevos electrodomésticos y abriendo puntos de venta propios, con el objetivo de liderar el entorno tecnológico doméstico conectado

Dreame prepara su expansión para

El MWC 2026 abordará siete tendencias que definirán el futuro del sector 'telco', según Nae (Minsait)

La cita "la resiliencia de las redes de telecomunicaciones y del negocio en general va a ser clave" resume el enfoque estratégico de la próxima edición, marcado por inteligencia artificial, nuevas arquitecturas y automatización, según consultores de Minsait

El MWC 2026 abordará siete