Trump reclama a México "intensificar los esfuerzos" contra los cárteles tras la operación contra 'El Mencho'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la reciente ola de disturbios en México que se desencadenó tras la captura y posterior fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al reclamar a las autoridades mexicanas un aumento de las acciones contra los cárteles de la droga. Según publicó el medio de comunicación, Trump realizó estas declaraciones luego de que se conociera la magnitud del operativo militar sucedido el domingo, el cual provocó víctimas mortales entre cuerpos de seguridad, civiles y miembros del propio CJNG.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Trump utilizó sus redes sociales para indicar: “¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”. El mandatario norteamericano hizo esta declaración al comentar una entrevista concedida por el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Derek Maltz. La exigencia de Trump está motivada por el impacto que tuvo el operativo federal para capturar a Oseguera Cervantes, líder de una de las organizaciones criminales más influyentes en el país.

El medio consignó que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, falleció mientras era trasladado hacia la Ciudad de México, lo que incrementó las tensiones en varias zonas del país. La operación, que involucró fuerzas federales y estatales, finalizó con un saldo de decenas de muertos, tanto entre agentes de seguridad como entre la población civil y los propios miembros del cártel. Como respuesta inmediata, integrantes del CJNG iniciaron actos violentos en diferentes regiones mexicanas. Las autoridades mexicanas enfrentaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques a instalaciones policiales, lo que afectó la vida cotidiana de múltiples comunidades, reportó el medio citado.

El impacto de la muerte de Oseguera Cervantes se reflejó en la reacción coordinada del cártel, que ejecutó una serie de disturbios a nivel nacional. Según detalló el medio, las fuerzas de seguridad nacionales desplegaron operativos adicionales para restaurar el orden y tratar de frenar la expansión de los hechos violentos relacionados con la organización criminal. El Cártel Jalisco Nueva Generación, descrito por analistas como el grupo criminal más poderoso de México, controlaba rutas clave para el tráfico de drogas y tenía presencia activa en varios estados.

Según consignó el medio, la respuesta del gobierno de Estados Unidos mediante la declaración del presidente Trump buscaba presionar para una cooperación más estrecha con México en el combate al narcotráfico, al tiempo que ponía en el centro de la discusión pública la gravedad del desafío que representan los cárteles y su capacidad de reaccionar con violencia organizada frente a acciones estatales contundentes.

La operación militar que culminó con la captura y muerte de ‘El Mencho’ fue vista en sectores gubernamentales y por observadores internacionales como un golpe relevante al crimen organizado, aunque el costo humano de la intervención evidenció la complejidad de la situación de seguridad en México. De acuerdo con lo publicado por el medio, los enfrentamientos involucraron alta presencia de fuerzas armadas y el uso de armamento de alto calibre por parte de los grupos criminales.

Diversos testimonios recopilados por el mismo medio describieron que la ola de violencia incluyó ataques a patrullas y emboscadas a convoyes de seguridad, poniendo en riesgo a la población civil y llevando al cierre temporal de varias vías de comunicación y servicios públicos. Las autoridades federales informaron sobre el despliegue de refuerzos para contener las acciones del CJNG que, en diferentes puntos, intentó recuperar posiciones o impedir nuevos operativos.

Tal como declaró en su mensaje el presidente de Estados Unidos, la expectativa del gobierno norteamericano es que México refuerce la estrategia nacional contra los cárteles, en línea con la cooperación bilateral para combatir el tráfico de drogas y sus consecuencias en ambos lados de la frontera. El operativo contra Oseguera Cervantes y la reacción posterior dejaron un saldo cuya magnitud y consecuencias políticas y sociales continúan siendo evaluadas tanto en México como en Estados Unidos, concluyó el medio de comunicación en su reporte.