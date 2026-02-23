Trump desmiente las supuestas dudas del jefe del Estado Mayor Conjunto sobre un ataque a Irán

La experiencia previa del general Daniel Caine al frente de la Operación Martillo de Medianoche, en la que los bombarderos B-2 destruyeron instalaciones nucleares iraníes en junio, ha sido destacada recientemente. Según informó Europa Press, el presidente estadounidense Donald Trump ha negado de manera categórica las informaciones divulgadas en medios de comunicación que atribuyen a Caine reticencias respecto a una posible ofensiva militar contra Irán. Trump ha afirmado que las versiones que indican que Caine se opone a la intervención son "100 por cien incorrectas", subrayando además que tanto Caine como el resto de la dirección militar acatarán cualquier decisión que se adopte.

De acuerdo con Europa Press, Trump utilizó redes sociales para desmentir lo publicado por diversos medios estadounidenses, quienes, citando fuentes familiarizadas con la situación, aseguraron que el jefe del Estado Mayor Conjunto había advertido sobre los riesgos elevados de atacar Irán, incluido el peligro de que Estados Unidos pudiera verse inmerso en un conflicto prolongado con posibles bajas. Trump indicó que ni el general ni el liderazgo militar han manifestado objeciones ante eventuales operaciones sobre Irán. Subrayó, además, que los reportes acerca de conversaciones internas sobre ataques militares “limitados” no se corresponden con la realidad.

Tal como publicó Europa Press, Trump expuso que aunque Daniel Caine y sus subordinados no desean un escenario bélico, consideran que el ejército estadounidense lograría imponerse rápidamente si se toma la decisión de recurrir a la vía militar. El mandatario detalló textualmente que “el general Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se toma la decisión de ir contra Irán a nivel militar, su opinión es que se ganará fácilmente”.

A raíz de la repercusión mediática, Donald Trump reiteró ante el público estadounidense que la instancia final de decisión recae exclusivamente en su figura como presidente. “Es el presidente quien toma la decisión”, expresó, según Europa Press. Añadió que su preferencia continúa siendo la vía diplomática y la búsqueda de un acuerdo con Irán, aunque advirtió sobre las posibles consecuencias si no se arriba a una solución de ese tipo.

Al abordar la información procedente de medios locales, Europa Press detalló que estas versiones señalaban que Caine había aconsejado prudencia ante la posibilidad de una ofensiva, valorando tanto los posibles efectos en la duración y alcance del conflicto como la seguridad de las tropas estadounidenses. A pesar de estos trascendidos, Trump respondió enfáticamente que tanto el jefe militar como el resto de la cúpula seguirán las directrices establecidas por el gobierno federal.

El mandatario norteamericano también evocó la figura de Daniel Caine como militar experimentado y comprometido plenamente con el cumplimiento de las órdenes recibidas. En palabras de Trump recogidas por Europa Press, “Caine es un gran luchador y representa al ejército más poderoso del mundo. Solo sabe una cosa: cómo ganar y, si se le ordena, estará al mando”. Esta declaración fue planteada en respuesta a los rumores de desavenencias internas sobre el enfoque ante la República Islámica.

Además, Trump remarcó el sufrimiento potencial que afrontaría la población iraní si no se logra pactar una salida diplomática, señalando que “preferiría llegar a un acuerdo a no hacerlo, pero si no lo conseguimos, será un día muy malo para ese país y, muy tristemente, para su gente, porque son grandes y estupendos y no debería sucederles nada así”, según reportó Europa Press.

A lo largo de su intervención, Donald Trump destacó la capacidad operativa de las fuerzas estadounidenses y la disposición de la cadena de mando para ejecutar las acciones que la Casa Blanca disponga frente a Irán. La referencia a la Operación Martillo de Medianoche sirvió como ejemplo de la eficacia militar reciente en la región, ilustrando la magnitud de una posible nueva intervención y el alcance de las decisiones que se debaten en la cúpula del poder estadounidense, como reportó Europa Press.