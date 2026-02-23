Robles ve con "escepticismo" la nueva ronda de contactos con Rusia y cree que las cesiones le corresponden a Ucrania

Las difíciles condiciones que enfrenta la población ucraniana durante el actual invierno, con temperaturas inferiores a los -25 grados Celsius y una infraestructura energética desmantelada por ataques con drones, destacan la complejidad del proceso de paz en la región. Esta situación, detallada por la ministra de Defensa Margarita Robles, enmarca el escepticismo manifestado respecto a una próxima ronda de contactos diplomáticos promovida por Estados Unidos, Ucrania y Rusia para buscar una salida al conflicto, según informó la 'COPE'.

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, Robles subrayó que el coste humano de la guerra en Ucrania ha sido especialmente elevado, mientras que percibe que, desde el punto de vista del presidente ruso Vladimir Putin, las vidas humanas, tanto ucranianas como rusas, poseen un valor muy limitado. Ante la coyuntura del cuarto aniversario del inicio de la guerra, la ministra remarcó la importancia de trabajar permanentemente en la construcción de la paz, aunque mostró cautela en cuanto a los futuros diálogos diplomáticos. “Yo soy escéptica porque creo que para [Vladimir] Putin está teniendo muy poco coste [la guerra]. Para él, las vidas humanas, no ya de los ucranianos, sino incluso de los rusos, tiene muy poco valor”, declaró Robles en su entrevista para la 'COPE'.

El medio señaló que, a pesar de la reserva mostrada, la ministra reconoció que todo avance en el diálogo siempre representa un paso positivo. Sin embargo, defendió de manera categórica que los ciudadanos ucranianos son los únicos que deben decidir sobre posibles acuerdos de paz y eventuales cesiones territoriales. “Evidentemente en un diálogo para terminar una guerra siempre tiene que haber cesiones, (...) pero solamente los ucranianos pueden decir hasta qué punto están dispuestos a ceder”, afirmó Robles, reforzando el principio de soberanía nacional ante las presiones internacionales.

La 'COPE' reportó que Robles calificó el proceso de negociación y acercamiento como “lento y frustrante”, subrayando especialmente el sufrimiento de la población civil durante los últimos meses, agudizado por la crudeza del invierno y los efectos devastadores de los ataques a la infraestructura crítica. Las interrupciones de servicios básicos como la electricidad y la calefacción influyen de manera directa en la vida cotidiana de los ucranianos, lo cual constituye un elemento central de su perspectiva escéptica ante la posibilidad de avances inmediatos.

Según publicó el medio, la ministra argumentó que el conflicto en Ucrania trasciende el enfrentamiento convencional, ya que la denominada “guerra híbrida” amplía el campo de hostilidades al ciberespacio, con incursiones electrónicas y actos de sabotaje capaces de afectar no solo a Ucrania, sino también a territorios vecinos. Robles vinculó estos nuevos desafíos a la necesidad de aumentar la inversión en ámbitos como la defensa y la ciberseguridad, señalando que tales recursos constituyen una forma de apostar por la paz ante la continua evolución de los riesgos. “Creo que esta guerra en el siglo XXI nos ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos”, expuso la ministra, según consignó la 'COPE'.

El medio recalcó además que Robles cuestionó con firmeza las posturas de quienes apelan a la “equidistancia” o justifican de alguna manera las actuaciones del presidente ruso en Ucrania. Para la ministra, “el señor de la guerra es Putin, a quien hay que denunciar y quien tiene que ir a los tribunales penales internacionales”. Robles insistió en que no debe haber lugar a ambigüedades ni justificaciones respecto a las acciones de Moscú y que el rechazo a la invasión rusa debe expresarse sin matices.

El desarrollo de nuevos contactos diplomáticos entre Washington, Kiev y Moscú se enfrenta, según la valoración de Robles recogida por la 'COPE', a un escenario donde la dureza del conflicto y la fragilidad de las condiciones humanitarias complican cualquier proceso de diálogo. El contexto del invierno agrava las consecuencias de los ataques rusos y contribuye a un clima de desconfianza sobre la disposición real de las partes a buscar una solución equitativa y duradera. A pesar de ello, la ministra expresó su esperanza de que las conversaciones permitan avances significativos, enfatizando que sólo la determinación de los ucranianos puede definir las condiciones de la paz.