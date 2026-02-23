Agencias

Pedro Sánchez anuncia que mañana se desclasificarán los documentos del 23-F "para saldar una deuda histórica"

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros de mañana aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años.

Sánchez lo ha desvelado esta mañana en un comentario en su canal de la red X en el que asegura que "la memoria no puede estar bajo llave" y señala que estos documentos se desclasificarán para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

El jefe del Ejecutivo considera que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre" y da las gracias a quienes abrieron camino.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá mañana toda la información al respecto, en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo.

Según fuentes de Moncloa, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". Precisamente hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ucrania y Rusia reivindican el derribo de más de 250 drones en nuevas oleadas de ataques nocturnos

Según fuentes oficiales, ambas partes informaron un intenso intercambio cuyos sistemas antiaéreos neutralizaron centenares de aparatos no tripulados lanzados en distintas regiones, mientras continúan los combates y se registran víctimas fatales y múltiples daños en zonas residenciales

Ucrania y Rusia reivindican el

Aduanas de EEUU dejarán de recaudar desde mañana los aranceles anulados por el Supremo

Aduanas de EEUU dejarán de

Londres enmarca el bloqueo de WhatsApp en Rusia en "una campaña para endurecer el control estatal sobre Internet

Reino Unido advierte que el cierre de esta plataforma en territorio ruso responde a una estrategia del Kremlin para reforzar el control sobre la información digital, obligando a millones de usuarios a migrar a alternativas impulsadas por el Estado, con crecientes críticas sobre privacidad

Londres enmarca el bloqueo de

Patricia Ayuela percibió 718.000 euros como consejera delegada de Línea Directa en 2025, un 31% más

La primera ejecutiva recibió una suma total de 718.000 euros, con un alza cercana al 31% respecto al año previo, según el informe de remuneraciones enviado por la compañía a la CNMV, que detalla diferentes conceptos salariales

Patricia Ayuela percibió 718.000 euros

Lista completa de ganadores de los Premios BAFTA 2026. 'Una batalla tras otra', gran triunfadora de la noche

Presencias estelares, emoción y sorpresas marcaron una velada histórica en Londres, donde la realeza británica y figuras de Hollywood se unieron para consagrar a los favoritos del año y distinguir trayectorias sobresalientes del séptimo arte

Lista completa de ganadores de