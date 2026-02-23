Pedro Sánchez anuncia que mañana se desclasificarán los documentos del 23-F "para saldar una deuda histórica"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros de mañana aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años.

Sánchez lo ha desvelado esta mañana en un comentario en su canal de la red X en el que asegura que "la memoria no puede estar bajo llave" y señala que estos documentos se desclasificarán para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

El jefe del Ejecutivo considera que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre" y da las gracias a quienes abrieron camino.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá mañana toda la información al respecto, en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo.

Según fuentes de Moncloa, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". Precisamente hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.