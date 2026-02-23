Panamá asume el control de los puertos del canal tras la anulación de la concesión de la china CK Hutchison

Alberto Alemán Zubieta, quien coordina el proceso de transición en las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, anunció que el traspaso de la gestión portuaria se está realizando según un plan preestablecido, con el objetivo de evitar acciones improvisadas y mantener la estabilidad laboral de los trabajadores, de acuerdo con declaraciones brindadas a la prensa y difundidas por ‘La Estrella de Panamá’. Alemán Zubieta afirmó que esta transición estará marcada por un enfoque ordenado, remarcando que “Panamá va a seguir brindando el servicio de calidad que nos corresponde y que ha sido el sello que Panamá le brinda al mundo en el manejo de nuestro sistema portuario”.

Según informó ‘La Estrella de Panamá’, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó control directo de la operación de las terminales ubicadas en el Canal de Panamá luego de que la Corte Suprema decidiera anular la concesión otorgada previamente a Panama Ports Company (PPC), filial local de la empresa CK Hutchison Ports de Hong Kong. Esta medida implica la supervisión y manejo estatal de las terminales estratégicas de Balboa y Cristóbal, consideradas clave para el comercio internacional y el tránsito marítimo global.

El proceso de transición contempla la aprobación por parte de la junta directiva de la AMP de un plan de operación provisional, en el cual la compañía danesa Maersk ha sido seleccionada como operadora temporal de las terminales por un período de hasta dieciocho meses. Durante este lapso, las autoridades panameñas realizarán la selección definitiva de las empresas que asumirán la operación a largo plazo de los puertos. El medio ‘La Estrella de Panamá’ reportó que se espera que este procedimiento transcurra con normalidad, y que la colaboración de Maersk garantice la continuidad de los servicios portuarios durante el periodo de transición.

En las últimas semanas, la compañía CK Hutchison expresó desacuerdo respecto a la entrada de Maersk como operadora interina de los puertos. De acuerdo con lo publicado por ‘La Estrella de Panamá’, la empresa de Hong Kong advirtió que podría tomar acciones legales contra Maersk si esta finalmente asume la administración de las terminales. Además, invitó al gobierno panameño a participar en consultas para explorar vías de resolución del conflicto surgido a raíz de la anulación de la concesión.

La decisión de la Corte Suprema que anuló el contrato de PPC marcó un punto de inflexión en la administración portuaria del país centroamericano. Como detalló ‘La Estrella de Panamá’, el fallo responde a un proceso legal sobre la validez y condiciones del acuerdo de concesión, cuyo resultado ha llevado a que la AMP refuerce su presencia y control sobre los principales puntos de tránsito portuario nacional. Las autoridades sostienen que el cambio de gestión buscará priorizar la estabilidad de la fuerza laboral y el prestigio internacional del sistema portuario local.

En relación con los trabajadores portuarios, Alemán Zubieta aseguró en su comparecencia ante los medios que el objetivo principal del plan de emergencia adoptado es “garantizar la estabilidad laboral” durante todo el proceso de transición. Esto incluye la conservación de puestos y el cumplimiento de los estándares de servicio reconocidos en el sector marítimo internacional. Según lo consignado por ‘La Estrella de Panamá’, la estrategia adoptada pretende evitar interrupciones en las operaciones logísticas y comerciales, dado el papel fundamental de los puertos de Balboa y Cristóbal como puntos neurálgicos para la ruta marítima global.

Durante el periodo transitorio, la AMP supervisará de manera directa las actividades y el desempeño de Maersk como operador provisional, mientras avanza el proceso de selección para nuevas empresas concesionarias. El medio panameño detalló que en la transición se elaboró un plan de emergencia orientado a la organización precisa de cada fase, minimizando riesgos asociados a la transición y reforzando la imagen de eficiencia y seguridad portuaria nacional.

La reacción de CK Hutchison subraya la tensión internacional generada por la anulación de la concesión y el actual proceso de transferencia de la gestión portuaria. Según señaló ‘La Estrella de Panamá’, la empresa solicitó una instancia de diálogo con el Estado panameño, además de advertir sobre posibles medidas judiciales frente a cualquier eventual afectación de sus intereses comerciales en el país.

El traspaso del control de las terminales de Balboa y Cristóbal constituye un proceso que involucra a actores internacionales y nacionales, así como la implementación de nuevas estructuras de administración bajo la coordinación de la AMP. Los próximos meses serán clave en la consolidación de la nueva gestión, mientras persiste la expectativa sobre la futura adjudicación a operadores definitivos y el posible desenlace de la disputa legal planteada por CK Hutchison, de acuerdo con la cobertura de ‘La Estrella de Panamá’.