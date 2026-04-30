La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,36 %

Buenos Aires, 30 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una bajada del 0,36 %, hasta las 2.828.526,04 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,23 %, a 118.355.165,43 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-2,8 %) y Grupo Financiero Galicia (-2,5 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Loma Negra (+1,8 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (+1,7 %).

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta 2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 567 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista permaneció en 1.390 por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 15 pesos, a 1.400 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,8 %, a 1.500,76 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,6 %, a 1.443,69 pesos por unidad.

Los mercados en Argentina permanecerán cerrados este viernes por el festuvo del Día del Trabajo. EFE

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