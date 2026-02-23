OpenAI planea lanzar su altavoz con inteligencia artificial en 2027

El dispositivo en desarrollo por OpenAI incluirá una cámara equipada con inteligencia artificial capaz de identificar no solo objetos, sino también rostros, utilizando un sistema similar a Face ID que ha empleado Apple en sus productos. Según consignó The Verge, que cita información recabada por The Information, este altavoz inteligente sería el primer producto físico lanzado por la empresa tecnológica dirigida por Sam Altman y está proyectado para salir al mercado con un precio estimado entre 200 y 300 dólares (aproximadamente entre 170 y 255 euros).

OpenAI ha avanzado en el diseño de este altavoz con la colaboración de Jony Ive, exdirector de diseño de Apple. De acuerdo con The Verge, el lanzamiento está previsto para principios de 2027, aunque la fecha se mantiene sujeta a posibles modificaciones. Chris Lehane, director de Asuntos Globales de OpenAI, mencionó previamente que la presentación del primer dispositivo de inteligencia artificial de la compañía podría producirse a finales de 2026 o posponerse hasta los primeros meses de 2027, en línea con los plazos informados por fuentes consultadas.

El medio The Verge detalla que los planes para este tipo de altavoz inteligente se conocieron inicialmente en septiembre pasado, momento en que se dio a conocer que la compañía planeaba ingresar en el mercado de hardware. La iniciativa, sin embargo, no se limita a este dispositivo. OpenAI trabaja además en una gama de productos inteligentes que incluye unas gafas de inteligencia artificial, cuyo lanzamiento podría postergarse hasta 2028, y una lámpara inteligente que permanece en fase de desarrollo, según publicó el mismo medio.

En lo relativo al mecanismo de reconocimiento facial y de objetos, fuentes cercanas a OpenAI citadas por The Information señalaron que el altavoz implementará tecnología avanzada de inteligencia artificial, integrando capacidades comparables a las de Face ID. Esta integración permitiría al dispositivo distinguir entre distintos individuos y reconocer elementos de su entorno, ampliando las funcionalidades más allá de las de un altavoz convencional.

Respecto al rango de precio, The Verge indicó que el objetivo fijado para la venta del altavoz oscila entre los 200 y los 300 dólares, estimación que también fue confirmada por personas vinculadas al desarrollo del producto. El costo en euros varía según el tipo de cambio, situándose entre los 170 y los 255 euros. Este posicionamiento de precio sugeriría una estrategia para alcanzar tanto a consumidores habituales de dispositivos inteligentes como a entusiastas interesados en las últimas innovaciones de inteligencia artificial, según reportó The Verge.

OpenAI, liderada por Sam Altman, sigue así los pasos de otras empresas tecnológicas en su transición hacia el desarrollo de hardware. La colaboración con Jony Ive, conocido por su trayectoria en Apple, representa un elemento destacado en el diseño del producto, según ha trascendido en varias declaraciones recogidas por los medios antes mencionados. Aunque el altavoz se anticipa como el primer producto físico de la compañía, las gafas inteligentes y la lámpara podrían convertirse en los siguientes lanzamientos si el desarrollo avanza conforme a lo planeado.

The Verge también informó que estos desarrollos forman parte de una estrategia más amplia de OpenAI para diversificar su oferta incorporando soluciones de inteligencia artificial en dispositivos del entorno doméstico y de uso personal, consolidando así una nueva línea de negocio más allá de sus conocidos modelos de software y aplicaciones digitales.