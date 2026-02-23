Los países de la Coalición de Voluntarios se citan este martes en el cuarto aniversario de la invasión rusa

El desembolso anunciado por Londres para Ucrania incluye 20 millones de libras (22,9 millones de euros) destinados a la reparación y protección de la infraestructura eléctrica, así como 5,7 millones de libras (6,5 millones de euros) en asistencia humanitaria dirigida tanto a la población civil afectada por bombardeos como a los desplazados internos y a las personas que necesitan evacuación, según consignó el medio británico a través de un comunicado difundido por el Número 10 de Downing Street. La iniciativa contempla también la provisión de formación médica especializada, con equipos británicos encargados de capacitar en cirugía, enfermería y fisioterapia al personal sanitario ucraniano dentro del propio territorio de Ucrania; a esto se suma la capacitación en el manejo de helicópteros para pilotos militares ucranianos en bases dentro del Reino Unido.

En el contexto del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala sobre Ucrania, los líderes de los países agrupados en la Coalición de Voluntarios para Ucrania acordaron mantener este martes una reunión en formato de videoconferencia. El medio de comunicación oficial del gobierno británico informó que el encuentro fue convocado por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y que, además, contará con la participación de representantes de otras naciones del grupo, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, el Gobierno británico enfatizó que la defensa de Ucrania se vincula de manera directa con la seguridad nacional británica. “La brutal guerra que (Vladimir) Putin creía que ganaría en una semana entra ahora en su quinto año y el Gobierno de Reino Unido tiene claro que la defensa de Ucrania es la seguridad británica”, señaló el comunicado de Downing Street, reproducido por la agencia. Estos mensajes se producen justo cuando el conflicto iniciado por Rusia se aproxima a los cinco años de duración, tras la ofensiva lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, que derivó en la prolongación de la guerra y en la consolidación de un apoyo internacional sostenido al gobierno de Kiev.

Según publicó el comunicado británico, con el nuevo paquete de contribuciones anunciado, la ayuda de Reino Unido al sector energético ucraniano ha superado ya los 490 millones de libras (560 millones de euros) desde el inicio de las hostilidades. El apoyo se enmarca en un esfuerzo más amplio que abarca los diferentes campos afectados por el conflicto, incluyendo el sector humanitario y la reconstrucción del país. Además del respaldo económico, los planes de la Coalición de Voluntarios abarcan medidas de entrenamiento específico para los efectivos ucranianos, tanto en operaciones militares como en tareas médicas de emergencias derivadas del entorno bélico.

Tal como divulgó el comunicado oficial citado por el medio, la Coalición de Voluntarios se constituyó en marzo de 2025 y se ha consolidado como un foro de coordinación internacional con el objetivo de sostener a Ucrania durante la guerra y en el futuro posbélico. Este grupo, liderado conjuntamente por Reino Unido y Francia, agrupa ya a 34 países, además de Ucrania, y mantiene abierta la posibilidad de conformar una fuerza de mantenimiento de la paz que actúe en territorio ucraniano si se alcanza un acuerdo de alto el fuego entre las partes en conflicto.

La participación española en la Coalición ha sido constante, según puntualizó el comunicado de Downing Street, permitiendo así mantener una presencia en las distintas convocatorias y reuniones del foro. Esto evidencia el compromiso de los países miembros con la causa ucraniana y el interés general por reforzar la estabilidad y la seguridad de la región próxima a Europa oriental.

El medio sostuvo que, debido a los ataques continuos sobre infraestructuras críticas de Ucrania, la asistencia energética ofrece un apoyo considerado esencial para el restablecimiento del suministro eléctrico y para la protección de la población civil frente a los cortes de energía derivados de bombardeos. La atención humanitaria también se orienta a cubrir necesidades inmediatas de las personas desplazadas y de quienes permanecen a lo largo de las líneas del frente.

Por otro lado, la iniciativa de entrenamiento militar y sanitario anticipa escenarios posbélicos donde será necesario contar con personal ucraniano capacitado en múltiples áreas, no sólo para la defensa, sino para la atención de las personas heridas o con secuelas físicas producidas por el conflicto. Según reiteró la fuente, los especialistas británicos se encargarán de la transferencia de conocimientos al personal médico y a los pilotos que serán formados en territorio del Reino Unido.

Finalmente, el comunicado enfatizó la responsabilidad compartida entre los aliados de la Coalición en apoyar a Kiev frente a la prolongación de la guerra y los retos de recuperación, insistiendo en la disposición de los líderes para sostener el esfuerzo colectivo el tiempo que sea requerido y preparar las condiciones para un eventual proceso de paz y reconstrucción.