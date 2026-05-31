Guinea-Conakri celebra unas elecciones legislativas con denuncias de irregularidades

Nairobi, 31 may (EFE).- Guinea-Conakri celebró este domingo unas elecciones legislativas y municipales que se desarrollaron en medio de denuncias sobre irregularidades y una baja participación, y que buscan culminar la transición democrática tras el golpe de Estado de 2021, pero con apenas participación opositora.

Desde la apertura de las urnas a las 07:00 horas GMT, diversos centros de votación experimentaron dificultades como falta de material electoral o retrasos en la instalación de las mesas, según publicaron medios locales.

El presidente del Frente Democrático de Guinea (Frondeg), Abdoulaye Yéro Baldé, afirmó al salir de su centro de votación de Banantou, en Conakri, que había visto irregularidades.

"Observamos que había una urna sin sellar en el centro de votación donde voté, y eso es una anomalía inaceptable. También notamos que hay papeletas y tarjetas de votante almacenadas allí. Normalmente, cada persona debe recoger su tarjeta en un lugar designado, no en el centro de votación", añadió.

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La jornada se desarrolló en un ambiente pacífico y supervisada por una misión de observadores de la Unión Africana (UA).

Unas 6,9 millones de personas están llamadas a las urnas, que cerrarán a las 18:00 horas GMT, y que se encargarán de elegir a los diputados para los próximos cinco años, según la Dirección General de Elecciones (DGE).

Este proceso electoral ocurre después de que en marzo fuesen ilegalizados 40 partidos políticos opositores, medida que llegó en medio de una creciente represión contra los detractores de la junta militar que se afianzó en el poder tras ganar las elecciones del pasado 28 de diciembre.

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El general Mamadi Doumbouya, líder de la junta militar que tomó el poder en Guinea-Conakri en la mencionada asonada, tomó posesión el 17 de enero como nuevo presidente del país tras hacerse con el 86,72 % de los votos.

Desde el golpe de Estado se han reportado numerosos casos de secuestros y detenciones sin juicio de dirigentes opositores, activistas y periodistas críticos con el poder, con más de 15 desapariciones documentadas por la oposición del país africano.

Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (mineral clave para producir aluminio), si bien gran parte de su población vive en la pobreza. EFE