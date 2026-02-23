La Policía detiene al exembajador de Reino Unido en EEUU Peter Mandelson por sus vínculos con Epstein

Los registros policiales realizados en Camden y en Wiltshire permitieron a las autoridades británicas incautar diversos documentos y evidencias vinculadas al caso de Peter Mandelson, quien fue arrestado en un domicilio de Camden por sospechas de mala conducta en un cargo público. Según informó la Policía Metropolitana de Londres a través de un comunicado, el exministro y exembajador británico permanece bajo investigación tras descubrirse múltiples nexos con Jeffrey Epstein, que incluyen pagos irregulares y correspondencia comprometida.

De acuerdo con la información publicada por la Policía Metropolitana, el arresto de Mandelson ocurrió el lunes 23 de febrero. Los agentes lo detuvieron en su residencia y lo trasladaron a una comisaría de Londres para su interrogatorio, en el contexto de una investigación centrada en su supuesta conducta inapropiada mientras desempeñaba funciones públicas. Las pesquisas se profundizaron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera más de tres millones de archivos sobre el caso Epstein, entre los que aparecen tres transferencias bancarias por 25.000 dólares cada una —más de 21.000 euros— remitidas a Mandelson desde cuentas de Epstein en JP Morgan durante los años 2003 y 2004.

El medio que divulgó estos hechos detalló además que entre los archivos figuran correos electrónicos y mensajes personales que sugieren una relación estrecha entre Mandelson y Epstein. Entre el material incautado se encontró una fotografía del exministro en ropa interior acompañado de una mujer cuya identidad se mantiene reservada. Según publicó la prensa local, en 2009 el exministro se habría alojado en la residencia de Epstein en Manhattan, época en la que el magnate cumplía arresto domiciliario por delitos vinculados a prostitución de menores.

Las investigaciones apuntan a que, durante su desempeño como ministro en el gobierno de Gordon Brown entre 2007 y 2010, Mandelson habría compartido información confidencial a Epstein sobre el plan de rescate de 500.000 millones de euros que debatía la Eurozona en 2010. Esta supuesta revelación se agrega a la lista de conductas bajo pesquisa, complicando aún más la situación del exministro, quien también fue comisario europeo de Comercio.

La gravedad del caso ha generado fluctuaciones al interior del gobierno británico. Tal como publicó el medio de comunicación que dio cuenta de los hechos, el nombramiento de Mandelson en diciembre de 2024 desencadenó una crisis política para el primer ministro británico, Keir Starmer. Starmer se vio obligado a disculparse públicamente, alegando que desconocía el grado y la naturaleza de los vínculos entre Mandelson y Epstein en el momento de su designación. El presidente del gobierno expresó: “Lamento profundamente haber confiado en la palabra del exembajador sin estar al tanto del alcance de su relación con Epstein”.

La controversia también repercutió entre los principales asesores del gobierno. Tras la publicación de los archivos y los nuevos hallazgos, Morgan McSweeney, quien ocupaba el puesto de jefe de gabinete y gestionó la reciente designación de Mandelson, dejó el cargo. La crisis interna se agudizó con la dimisión de figuras clave como Tim Allan, director de comunicación, y Chris Wormald, secretario del gabinete, según consignaron varios medios de comunicación británicos.

Mandelson, de 72 años, ha rechazado todas las acusaciones en su contra, calificándolas como “falsas”. A pesar de su postura, fue destituido como embajador en septiembre, y en febrero decidió abandonar el Partido Laborista, sumando a la polémica política que rodea su figura desde que se conocieron sus lazos con Epstein.

El escándalo ha renovado el interés en los mecanismos de control y fiscalización de los cargos públicos en el Reino Unido. Debido a la magnitud de la información contenida en los archivos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, y la implicación de figuras relevantes en la política británica, distintos sectores han solicitado iniciativas de transparencia y mayores garantías en los procesos de nombramiento dentro del gobierno.

Los próximos pasos de la investigación se centran en analizar la totalidad de las evidencias incautadas durante los registros en los domicilios vinculados a Mandelson. El curso judicial continuará bajo la dirección de la Policía Metropolitana, mientras crecen las presiones políticas sobre la administración de Keir Starmer y se mantiene la expectativa acerca de nuevas revelaciones sobre la relación entre miembros del entorno político británico y la red de Jeffrey Epstein.