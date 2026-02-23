La demanda de viajes de larga distancia crece fuera de Semana Santa impulsada por la 'Golden Season'

Los viajes de entre diez y quince días a destinos exóticos han adquirido mayor protagonismo fuera de los periodos habituales de vacaciones, permitiendo a los turistas encontrar condiciones económicas más ventajosas y acceder a experiencias con menos multitudes. Esta dinámica, descrita por la agencia de viajes Pangea, define un perfil de viajero que reorganiza su calendario para eludir temporadas de mayor demanda, según información publicada por el medio.

De acuerdo con Pangea, la denominación 'Golden Season' se ha posicionado como un concepto central en la industria turística española, asociada especialmente a quienes optan por largas distancias en primavera y no se limitan a los días festivos tradicionales, como Semana Santa. El medio detalló que, aunque dicho festivo continúa como momento fundamental para el turismo familiar condicionado por el calendario escolar, existe un crecimiento en la preferencia de viajes antes o después de este periodo.

El sector observa una convivencia de dos ritmos en la adquisición de servicios turísticos. Por un lado, persiste el grupo de viajeros que realizan reservas anticipadas para escapadas a destinos de media distancia, asegurando disponibilidad durante los días de mayor concurrencia. Por otro, va en aumento el número de personas con mayor capacidad de adaptación para modificar sus fechas de viaje y beneficiarse de mejores tarifas y una mayor disponibilidad en vuelos y alojamientos internacionales, publicó el medio.

La 'Golden Season', según los expertos de Pangea, comprende la temporada baja o media-baja de un destino de larga distancia y no necesariamente coincide con las mejores condiciones climáticas del año. El incentivo principal para elegir estas fechas radica en el acceso a un equilibrio entre precios más bajos, afluencia reducida en los puntos turísticos y la posibilidad de una interacción más auténtica con la cultura local, según se consignó en el informe de la agencia.

Países asiáticos como Japón y Corea ilustran este fenómeno durante la primavera, ya que presentan precios y tasas de ocupación menores que durante las épocas de la floración o el otoño. Pangea destacó que destinos africanos como Tanzania y Kenia también se benefician de esta tendencia, ya que la temporada previa al pico veraniego se acompaña de tarifas más bajas y paisajes verdes. California y los parques nacionales de Estados Unidos ofrecen escenarios similares con una menor presencia de turistas. En América del Sur, la Patagonia argentina y chilena muestra una relación precio-calidad favorable al acercarse el término de su propia temporada alta.

El medio precisó que uno de los factores que impulsan la desestacionalización es la sensibilidad creciente al costo de los viajes, influida por la inflación experimentada en años recientes. La maduración de la cultura viajera en España también contribuye a la modificación de patrones de consumo turísticos, añadiéndose a las ventajas que otorga la flexibilidad laboral en segmentos de la población.

En el análisis de las causas, Pangea atribuye la consolidación de la 'Golden Season' a la búsqueda de autenticidad y economía por parte del viajero, quien prioriza acceder a destinos internacionales fuera de los periodos en que se reportan mayores aglomeraciones y precios elevados. Esta tendencia amplía el calendario turístico internacional y diversifica las opciones para quienes disponen de tiempo fuera de los festivos convencionales.

El enfoque en viajes largos responde, según la agencia, al deseo de experiencias más profundas que raras veces resultan compatibles con el calendario escolar, lo que limita la oferta tradicional y estimula la búsqueda de alternativas en fechas menos solicitadas. El resultado es un mercado donde conviven viajeros que planifican escapadas familiares en picos de demanda y quienes aprovechan la flexibilidad para aspirar a rutas de larga distancia en periodos de menor presión turística.

La expansión de la 'Golden Season', reportó Pangea, está transformando los patrones de consumo turístico en España y repercute tanto en los destinos seleccionados como en la forma de planificar los viajes. Según publicó el medio, el efecto combinado de las nuevas preferencias y el contexto económico ha derivado en la proliferación de itinerarios ajustados a la oportunidad y la autenticidad de la experiencia, más allá del atractivo climatológico.