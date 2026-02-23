Irak anuncia que Turquía acepta repatriar a miembros de Estado Islámico recientemente trasladados desde Siria

El Gobierno de Irak ha anunciado este lunes que Turquía ha aceptado la repatriación de los ciudadanos turcos que figuran entre los miles de presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico recientemente trasladados desde cárceles en Siria que estaban bajo control de las fuerzas de las autoridades autónomas kurdas en el norte y el noreste del país asiático.

El ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, ha trasladado al enviado de Estados Unidos, Thomas Barack, que Bagdad está en conversaciones con varios países "para trasladar a sus ciudadanos implicados en casos de terrorismo a sus países de origen", antes de agregar que Ankara ha dado ya su "aprobación" para este proceso.

Las autoridades sirias completaron a principios de febrero, con apoyo de la coalición internacional contra Estado Islámico que lidera Estados Unidos, el traslado a Irak de 7.000 presos de Estado Islámico desde cárceles en Siria controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), tras el acuerdo entre el Ejecutivo de Damasco y las autoridades semiautónomas kurdas del norte y el noreste de Siria.

Husein y Barrack han abordado además en Bagdad las relaciones bilaterales entre Irak y Estados Unidos, en un encuentro en el que el jefe de la diplomacia iraquí ha destacado "la importancia de mantener la coordinación y la coordinación en varios sectores, especialmente en el de la lucha contra el terrorismo".

Asimismo, ambos han hablado sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, un tema sobre el que Husein ha alertado del "peligro de cualquier guerra potencial" y su impacto sobre la región, por lo que ha apoyado la vía de las negociaciones, según un comunicado publicado por su cartera en redes sociales.

Por su parte, Barrack ha ensalzado el "liderazgo" de Husein, tras mantener el domingo un "fructífero" encuentro con el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani de cara a lograr los "objetivos de construir un futuro soberano, estable y próspero" para el país que "vaya en línea" con "el deseo y el plan de paz y prosperidad" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Próximo.