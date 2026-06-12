Productores españoles piden a Cultura que les convoque para revisar el texto de la Ley del Cine

Las asociaciones representativas de la producción independiente agrupadas en PAP -AECINE, DIBOOS, PROA, PIAF-MAPA y PROFILM- han celebrado que el Ministerio de Cultura haya "retomado la tramitación de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual" pero solicitan la "apertura urgente" de un proceso de diálogo el sector y revisión del texto antes de su tramitación definitiva.

En ese sentido, solicitan una reunión de trabajo para conocer el estado actual del texto y las eventuales modificaciones previstas; el establecimiento de un calendario de consulta técnica con plazos verificables; y la apertura de un grupo de trabajo específico sobre la definición de productor independiente y la actualización del articulado a la realidad del sector en 2026.

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"La reactivación parlamentaria de la Ley del Cine no fue conocida por los cauces habituales. Las asociaciones firmantes supieron de su inminente tramitación a través del seguimiento ordinario de la agenda parlamentaria", han afeado los productores en un comunicado en el que "lamentan no haber sido informados ni convocados con antelación". "Que el diálogo se invoque en sede parlamentaria y no antes, con quienes conocen el sector por dentro, no es solo un problema de formas: es un problema de método", añaden.

Hace unos días, el ministro Ernest Urtasun exigía en el Congreso de los Diputados que el PP retirase la enmienda a la totalidad que registró en la Cámara. "Están entregados no a la cultura, sino a una oposición completamente destructiva que no sirve para nada en este país. Tiene usted ahora una oportunidad de oro para corregir ese rumbo. ¿Va a retirar la enmienda a la totalidad y se va a sentar a trabajar con el resto de grupos a favor del cine español?", preguntaba Urtasun.

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Así, AECINE, DIBOOS, PROA, PIAF-MAPA y PROFILM no se oponen a la tramitación de una nueva Ley del Cine, de hecho "la reclaman". Pero reclaman una ley que funcione, y para que funcione tiene que estar construida con el conocimiento de quienes la van a vivir", han añadido.