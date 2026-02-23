Incautados 413 kilos de cocaína en una operación militar en Colombia

Fuentes militares colombianas confirmaron que la ruta utilizada por la embarcación interceptada actúa como un corredor clave para el tráfico internacional de drogas hacia Centroamérica. Según publicó el medio original, las autoridades incautaron 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante una operación conjunta entre efectivos de la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes interceptaron una “Go Fast” a aproximadamente 129 kilómetros (70 millas náuticas) al norte de Riohacha, en aguas del mar Caribe.

De acuerdo con la información proporcionada, la lancha, que habría zarpado del departamento de La Guajira, tenía como supuesto destino Centroamérica, transitando una ruta que las autoridades identifican como estratégica para el traslado ilícito de estupefacientes. En el abordaje, los militares hallaron la droga embalada y detuvieron a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que tripulaban la embarcación.

El medio detalló que tras la incautación, los detenidos y la carga pasaron a custodia en una unidad naval antes de ser llevados oficialmente al puerto de Riohacha. Este evento forma parte de las acciones emprendidas para combatir las redes internacionales dedicadas al tráfico de cocaína, fenómeno que afecta tanto la región Caribe como distintos países de tránsito y destino final.

Según consignó la fuente, las Fuerzas Armadas colombianas mantienen vigilancia activa en las aguas cercanas a La Guajira, permitiendo la detección de embarcaciones rápidas utilizadas frecuentemente por organizaciones delictivas transnacionales. Las autoridades consideran la zona como uno de los trayectos marítimos preferidos para el envío de grandes cargamentos hacia mercados centroamericanos, donde la droga suele continuar su trayecto hacia América del Norte.

La operación implementada permitió la retención de la droga, cuya cantidad equivale a cientos de millones de pesos en el mercado ilegal internacional, según reportó la fuente. Las autoridades destacaron la colaboración entre las diferentes ramas militares para interceptar estas actividades e impedir la distribución de sustancias ilegales a gran escala.

El corredor del Caribe colombiano, y en particular la zona marítima al norte de Riohacha, concentra buena parte de las acciones para frenar el tráfico ilícito. La custodia de la droga y el procesamiento judicial de los ciudadanos venezolanos aprehendidos continúan bajo responsabilidad de las instancias competentes, mientras se desarrollan las investigaciones asociadas a este operativo, de acuerdo con el reporte de la fuente.