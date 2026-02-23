Honor calienta motores para MWC: anticipa la presentación de Robot Phone y un robot humanoide

Honor es una de las empresas que estarán presente en Mobile World Congress (MWC), donde se espera que presente el dispositivo plegable MagicV6, pero también una propuesta más conceptual de fotografía móvil con una cámara robótica.

La compañía china celebrará un evento de presentación el 1 de marzo en Barcelona, un día antes de que la feria abra oficialmente sus puertas, y ya ha anticipado que ofrecerá "la experiencia móvil definitiva combinada con robótica de vanguardia", como ha compartido a través de X.

Ello se debe a que llevará a este escenario Robot Phone, como ya confirmó en octubre del año pasado. Se trata de un 'smartphone' que integra un brazo robótico con amplia movilidad para hacer fotos y grabar vídeos desde distintos ángulos y con capacidad para seguir al sujeto si se mueve.

Honor también llevará a MWC su primer robot humanoide, un anuncio que la compañía también ha anticipado a través de X. En este caso, se trata de un robot destinado a los servicios de consumo, como la asistencia en las compras, según informan en Bloomberg.

A ello se une la presentación de Honor MagicV6. En esta categoría de producto, la compañía china ha conseguido llevar al mercado el dispositivo plegable más fino del mercado con los modelos predecesores.