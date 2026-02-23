Agencias

Honor calienta motores para MWC: anticipa la presentación de Robot Phone y un robot humanoide

Guardar

Honor es una de las empresas que estarán presente en Mobile World Congress (MWC), donde se espera que presente el dispositivo plegable MagicV6, pero también una propuesta más conceptual de fotografía móvil con una cámara robótica.

La compañía china celebrará un evento de presentación el 1 de marzo en Barcelona, un día antes de que la feria abra oficialmente sus puertas, y ya ha anticipado que ofrecerá "la experiencia móvil definitiva combinada con robótica de vanguardia", como ha compartido a través de X.

Ello se debe a que llevará a este escenario Robot Phone, como ya confirmó en octubre del año pasado. Se trata de un 'smartphone' que integra un brazo robótico con amplia movilidad para hacer fotos y grabar vídeos desde distintos ángulos y con capacidad para seguir al sujeto si se mueve.

Honor también llevará a MWC su primer robot humanoide, un anuncio que la compañía también ha anticipado a través de X. En este caso, se trata de un robot destinado a los servicios de consumo, como la asistencia en las compras, según informan en Bloomberg.

A ello se une la presentación de Honor MagicV6. En esta categoría de producto, la compañía china ha conseguido llevar al mercado el dispositivo plegable más fino del mercado con los modelos predecesores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un grupo de colonos incendia una mezquita en Cisjordania y realiza pintadas en sus muros

Un grupo de colonos incendia

Las autoridades de Gaza elevan a 615 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego

El Ministerio de Sanidad en el enclave palestino reporta que las víctimas fatales y lesionados aumentan tras la reanudación de la violencia, mientras muchos cuerpos siguen sin ser recuperados y las fuerzas permanecen distribuidas en la llamada línea amarilla

Las autoridades de Gaza elevan

Ucrania asegura haber "restaurado el control" desde enero en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio

Ucrania asegura haber "restaurado el

Perú y México concentran más la mitad de la oferta de experiencias turísticas en América Latina, según Mabrian

De acuerdo con un informe de Mabrian, Perú y México abarcan casi la totalidad de las alternativas de actividades que buscan los viajeros en la región, superando ampliamente a Colombia, República Dominicana, Brasil y Argentina en diversidad de opciones

Perú y México concentran más

Perú y México concentran más de la mitad de la oferta de experiencias turísticas en América Latina, según Mabrian

El último informe de Mabrian by Data Appeal revela que dos países reúnen el porcentaje más alto de actividades de la región, impulsando el sector turístico y superando ampliamente a destinos tradicionales, especialmente en propuestas culturales, aventura y gastronomía

Perú y México concentran más