Giuliano Simeone, Pubill, Le Normand, Lenglet y Almada, apercibidos del Atlético en Liga de Campeones

La posibilidad de que figuras clave del Atlético de Madrid, junto con su entrenador, se queden fuera de la siguiente fase de la Liga de Campeones en caso de ser amonestados, centra la atención ante el crucial duelo de vuelta frente al Brujas de Bélgica. Según informó el medio de referencia, cinco futbolistas rojiblancos —Giuliano Simeone, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Thiago Almada—, así como el técnico Diego Pablo Simeone, afrontan el partido del martes en el Estadio Riyadh Air Metropolitano bajo amenaza de suspensión. Si cualquiera de ellos recibe una tarjeta amarilla, quedará fuera del encuentro de ida de los posibles octavos de final de la edición 2025-2026 del campeonato continental.

De acuerdo con la información publicada, el criterio que aplica la UEFA exige tres tarjetas amarillas para que un jugador cumpla suspensión en la Liga de Campeones. La situación afecta directamente a los mencionados cinco integrantes del plantel disponible, ya que, tal como señaló la fuente, un sexto futbolista del Atlético, el mediocampista Pablo Barrios, también sumó las advertencias reglamentarias, aunque una lesión lo descarta para este combate decisivo y por tanto su condición de apercibido no tendrá relevancia inmediata en este cruce.

El entrenador Diego Pablo Simeone, conocido en el ámbito futbolístico como el ‘Cholo’, afronta igual peligro de quedar fuera del banquillo para el siguiente compromiso continental. El medio resaltó que esta circunstancia pone en entredicho la disponibilidad no solo de jugadores que regularmente figuran en el once inicial, sino también de su máximo responsable táctico, lo que influiría en la planificación a corto plazo del club en caso de avanzar a octavos de final.

Dentro del plantel rival, el Club Brujas, el experimentado mediocampista Hans Vanaken se encuentra en una situación similar de riesgo, dado que suma dos tarjetas amarillas y una más haría que se pierda el hipotético duelo de octavos. Según detalla la fuente, otra baja relevante para el equipo belga es la del jugador Raphael Onyedika, quien, tras recibir la tercera tarjeta amarilla la semana previa, quedó automáticamente fuera del viaje a Madrid y no podrá participar en el encuentro del martes a las 18:45.

La normativa que establece el ciclo de amonestaciones para las competiciones europeas tiene impacto directo en estos encuentros de eliminación, ya que los equipos deben tomar precauciones para evitar la acumulación que derive en sanciones. El Atlético de Madrid deberá decidir cómo afronta esta compleja situación, valorando los riesgos de perder efectivos clave para una hipotética ronda posterior en caso de que logre el pase frente al Brujas. El Club Brujas, por su lado, también evalúa la situación de su propio plantel respecto a las tarjetas acumuladas.

El partido entre el Atlético y el Club Brujas ha adquirido así un matiz adicional, más allá del resultado deportivo, debido a la amenaza que representan las sanciones por ciclo de tarjetas. Tanto jugadores como el propio entrenador viven con la presión añadida relacionada con la gestión disciplinaria que exige la máxima competición europea, tal como subraya el medio que difundió estos datos.

La ausencia de Pablo Barrios por lesión reduce las opciones para modificar el planteamiento del equipo y evita que su condición de apercibido influya en el desarrollo inmediato de la eliminatoria. Mientras tanto, en la plantilla del Brujas, la baja de Onyedika, confirmada tras la tercera tarjeta amarilla, obliga al técnico rival a ajustar la estrategia para el choque en el Metropolitano.

El reglamento, que contabiliza tarjetas amarillas a lo largo de la competición hasta completar tres sancionables, afecta de igual manera a futbolistas y entrenadores, situando a seis figuras del Atlético —cinco en activo más el entrenador— bajo un margen mínimo de error disciplinario. Por otra parte, como especifica el reporte citado, solo los jugadores disponibles estarán bajo amenaza directa en este partido, ya que una sanción por acumulación para un lesionado como Barrios tendrá efecto solo en caso de que regrese en rondas futuras.

El encuentro, considerado clave por la posible clasificación a octavos de final, tendrá así un desarrollo condicionado por la vigilancia sobre las amonestaciones a los protagonistas señalados, hecho que podría determinar la alineación del Atlético de Madrid para el siguiente compromiso si logra superar al Club Brujas.