GA-ASI anuncia el YFQ-42A Dark Merlin

La denominación YFQ-42A Dark Merlin, que evoca a un depredador ágil y colaborativo nativo del noroeste del Pacífico estadounidense, ha sido elegida por General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) para identificar su nueva plataforma aérea no tripulada, destinada a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según detalló la empresa, la selección del nombre rinde homenaje tanto al comportamiento de estos halcones, que suelen cazar en grupo, como a la “hechicería” atribuida al legendario Merlín, vinculando así la tradición al avance tecnológico del combate aéreo semiautónomo. El YFQ-42A Dark Merlin representa el nuevo desarrollo de aeronaves colaborativas de combate (CCA) de la compañía, un hito que, de acuerdo con la información remitida por General Atomics y reportada en su comunicado del 23 de febrero de 2026, marca el grado de evolución del sector.

De acuerdo con General Atomics Aeronautical Systems, el prefijo “Y” en la nomenclatura oficial indica que las primeras unidades del YFQ-42A son prototipos de prueba representativos del modelo de producción. La “F” señala la función de caza y la “Q” identifica el sistema como una aeronave no tripulada. Cuando una aeronave pasa de la fase experimental a la de producción oficial, se elimina el prefijo “Y”, como ocurrió con el YF-16, posteriormente conocido como F-16 Fighting Falcon. La compañía anticipa que el Dark Merlin adoptará la denominación FQ-42A al término de su período de pruebas.

GA-ASI fue seleccionada por la Fuerza Aérea estadounidense en abril de 2024 para desarrollar prototipos representativos dentro del programa CCA. Desde entonces, el Dark Merlin ha concretado distintos logros. El medio informó que el primer vuelo exitoso de un CCA para la Fuerza Aérea estadounidense se realizó en agosto de 2025, y en febrero de 2026 se ejecutó por primera vez un vuelo de este tipo de aeronave empleando software de autonomía de misión. En el proceso, la empresa ha construido y probado varias unidades del YFQ-42A, y ha obtenido avances como despegues y aterrizajes autónomos activados con un solo toque. El programa de pruebas se mantiene en marcha, mientras busca ampliar las capacidades asociadas con las operaciones autónomas.

La arquitectura de autonomía desarrollada por General Atomics sustenta la cooperación entre operadores humanos y sistemas aéreos no tripulados en entornos de combate complejos. Según detalla la empresa, el diseño modular del YFQ-42A Dark Merlin posibilita la integración rápida de distintos sistemas de misión, ajustándose a los requerimientos cambiantes de cada operación. La compañía subraya que estas capacidades emergen de un proceso de inversión y desarrollo de casi veinte años en plataformas autónomas de combate, una trayectoria que comenzó en 2008 con el MQ-20 Avenger, financiado y construido en su totalidad por la propia GA-ASI.

El MQ-20 Avenger se utiliza habitualmente como banco de pruebas para el desarrollo de autonomía avanzada de combate, tanto en proyectos gubernamentales como en iniciativas de investigación y desarrollo autónomas de la empresa. Además, la colaboración de GA-ASI con el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos permitió desarrollar el reactor XQ-67A Off-Board Sensing Station, identificado por la empresa como un prototipo precursor del YFQ-42A. Este modelo introdujo capacidades de detección aérea avanzadas para plataformas colaborativas y sentó algunas de las bases técnicas del nuevo Dark Merlin.

Sobre la empresa, General Atomics Aeronautical Systems es reconocida como una de las principales proveedoras globales de sistemas de aeronaves no tripuladas, con más de nueve millones de horas de vuelo en su haber. Tal como reporta la propia compañía, la línea Predator, que incluye modelos como el MQ-9A Reaper, el MQ-1C Gray Eagle, el MQ-20 Avenger y el MQ-9B SkyGuardian y SeaGuardian, acumula más de treinta años de operaciones continuas. La empresa orienta sus desarrollos hacia soluciones multimisión, de larga autonomía en vuelo, capacidad de ataque rápido y provisión de conocimiento situacional persistente.

Fuentes de la compañía destacaron que nombres como Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian constituyen marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems en Estados Unidos y otros países. Para obtener información adicional, la empresa mantiene disponible su sitio web y canales de comunicación corporativa.