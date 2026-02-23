Etcheverry completa su búsqueda en Río de Janeiro y Korda gana en Delray Beach

Tomás Etcheverry cerró una semana marcada por la interrupción de las semifinales debido a la lluvia en Río de Janeiro al conquistar el primer título ATP de su carrera en Brasil. Según consignó el medio original, Etcheverry tuvo que disputar tanto la semifinal como la final el mismo domingo, una situación poco habitual en torneos de este nivel. El argentino inició la jornada enfrentándose al checo Vit Kopriva, ante quien remontó un set en contra y se impuso tras casi cuatro horas de partido con parciales de 4-6, 7-6(2), 7-6(4).

Tal como publicó la fuente original, la final del ATP 500 de Río de Janeiro tampoco resultó sencilla para Etcheverry. Su rival, el chileno Alejandro Tabilo, se había impuesto en semifinales al peruano Ignacio Buse por 6-3, 6-3. En el duelo decisivo, Etcheverry volvió a ceder el primer set, situándose además 3-1 abajo en el segundo. A pesar de esta desventaja, el argentino logró revertir la situación, forzando un desempate en el segundo set y dominando el tercero hasta adjudicarse el título con un marcador de 3-6, 7-6(3), 6-4, tras más de tres horas en pista y necesitando tres bolas de partido para sellar la victoria.

De acuerdo con la información difundida, el desgaste físico fue una constante en ambos finalistas, especialmente después de sus eliminatorias previas el mismo día. Tabilo, tres veces campeón en su carrera, sintió también el impacto de los partidos consecutivos, mientras que Etcheverry celebró su primer trofeo en el circuito profesional en el que ha ido sumando experiencia en los últimos años.

En paralelo en Estados Unidos, el estadounidense Sebastian Korda consiguió el tercer trofeo de su carrera en el torneo de Delray Beach, Florida. Según indicó el medio, Korda superó en la final al también estadounidense Tommy Paul por 6-4, 6-3. El primer set se caracterizó por un gran equilibrio; sólo una oportunidad de quiebre se presentó y resultó decisiva en favor de Korda. En el segundo parcial, Paul tomó ventaja inicial con un quiebre, pero Korda revirtió el marcador con una racha de 4-1 que resultó definitiva para la conquista del título.

La victoria de Korda en Delray Beach tuvo además un componente simbólico para el tenista, que había alcanzado la final del mismo torneo en 2021 sin poder consagrarse. Con este triunfo, el jugador logró ubicarse entre los 40 mejores del ranking mundial. El medio subrayó que este resultado toma aún más relevancia después del periodo complicado por lesiones que Korda experimentó durante el verano anterior.

La doble jornada en Brasil para Etcheverry, forzada por factores climáticos, planteó retos a la organización y a los tenistas. La necesidad de disputar dos encuentros de alto nivel técnico y físico en un mismo día supuso un desafío adicional, especialmente en el contexto de un torneo ATP 500 que suele otorgar mayor margen de recuperación entre partidos. Según puntualizó la fuente, Etcheverry logró una respuesta física notable tras cerrar la semifinal de casi cuatro horas y afrontar la final frente al chileno, quien también llegaba tras haber jugado su partido previo esa jornada.

El torneo en Río de Janeiro destacó el ascenso de Etcheverry como una de las figuras emergentes del tenis argentino. En tanto, la actuación de Tabilo durante la semana y su acceso a la final reflejaron un desempeño sólido, aunque las acumulación de horas en la cancha acabó influyendo en el resultados decisivo, según reportó la cobertura original.

Por otro lado, el certamen de Delray Beach permitió a Korda dejar atrás el precedente de la final de 2021 y sumar puntos importantes en el circuito, afianzando su posición y sus expectativas para las próximas temporadas, como expuso el medio. El triunfo ante Paul, otro jugador local, se resolvió en dos parciales, con un primer set cerrado y un segundo que marcó la diferencia a favor del campeón.

La semana quedó marcada así por la consagración de un nuevo campeón argentino en el ATP 500 de Río de Janeiro, tras una serie de partidos largos y condicionados por el clima, y la confirmación del crecimiento sostenido de Sebastian Korda en los escenarios estadounidenses del tenis profesional.