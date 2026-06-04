Los conductores del metro de Londres inician la segunda huelga de esta semana

Londres, 4 jun (EFE).- Los conductores del metro de Londres iniciaron este jueves la segunda de las dos huelgas que secundan esta semana en protesta por cambios en las condiciones de trabajo, tras fracasar las negociaciones para evitar la medida de fuerza.

Los conductores van al paro en descontento por las condiciones laborales, incluida una semana laboral voluntaria de cuatro días, que propone la empresa gestora del transporte de esta capital - Transport for London (TfL)-, según ha indicado el sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte (RMT, por sus siglas en inglés).

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El martes los conductores hicieron el primero de los dos paros de 24 horas cada uno de esta semana, lo que afecta a millones de personas que usan cada día este medio de transporte londinense.

No obstante, habrá algunos trenes en unas pocas líneas del metro, pero se esperan retrasos y suspensiones parciales.

Según el RMT, el lunes se celebraron conversaciones a última hora para evitar la medida de fuerza, pero comunicó después en la red social X que TfL no pudo proporcionar garantías para aliviar las preocupaciones de sus afiliados sobre "el cansancio, la reducción de flexibilidad o la duración de los turnos", entre otros.

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Esta es la tercera medida de fuerza importante que secundan los conductores del metro en apenas unos meses.

La primera ronda, realizada durante cuatro días en abril, causó interrupciones significativas en el servicio; y las que estaban previstas en mayo fueron canceladas a última hora. EFE