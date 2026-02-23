Ester Muñoz (PP) califica de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23-F: Al "colapso total"

“Vamos a cortina de humo al día”, expresó la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, a través de la red social X. Con esa frase, Muñoz se refirió a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de anunciar la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F, en coincidencia con el aniversario número 45 de aquel suceso. La dirigente popular añadió que esta medida del Ejecutivo supone que “se cumplen los pasos del colapso total”. Según informó la agencia Europa Press y reportó este lunes el medio, estos comentarios surgieron luego de que Sánchez comunicó la apertura de estos informes históricos a través de la misma red social.

De acuerdo con Europa Press, el anuncio de Sánchez respecto a los documentos relativos al golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero implica que, desde el próximo miércoles 25, estos archivos estarán accesibles al público a través de la página web oficial de Moncloa, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta decisión gubernamental se produce en el contexto de la conmemoración del aniversario de la entrada por la fuerza de Tejero en el Congreso de los Diputados, un episodio clave en la historia reciente de España.

El medio Europa Press detalló que la respuesta de la portavoz del Grupo Popular no sólo se focalizó en el anuncio puntual de la desclasificación, sino que lo inscribió dentro de lo que calificó como una serie de maniobras del Gobierno destinadas a distraer la atención pública. “Cortina de humo”, fue el concepto empleado para referirse a la estrategia del Ejecutivo en este y otros momentos recientes, según el relato recogido por Europa Press.

Por otro lado, el presidente Pedro Sánchez, según consignó el mismo medio, defendió la apertura de estos documentos bajo el argumento de que “la memoria no puede estar bajo llave”. Sánchez argumentó que la desclasificación responde a la necesidad de “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”, una explicación que busca situar la medida en el terreno de la transparencia y el acceso público a la información relevante sobre hechos fundamentales para la consolidación democrática de España.

La desclasificación específica de estos informes está prevista para el 25 de este mes, momento a partir del cual, tal como detalló Europa Press, cualquier ciudadano podrá consultarlos de manera directa a través de los canales oficiales de Moncloa. La decisión gubernamental se enmarca además dentro de una agenda que pone en la primera plana las políticas de memoria histórica y la apertura de archivos relacionados con episodios controversiales o decisivos en el desarrollo político e institucional del país.

Europa Press subrayó que la alusión a una “cortina de humo” refleja la intensificación del clima crítico en el contexto político actual, en especial frente a decisiones de alto impacto mediático lanzadas desde el Ejecutivo. La reacción de la portavoz popular pone en evidencia la disputa por la interpretación de los gestos políticos que coinciden con fechas simbólicas, en este caso el aniversario del 23 de febrero, cuando las Fuerzas de Seguridad se vieron envueltas en uno de los momentos de mayor tensión durante la transición a la democracia.

El medio también indicó que fuentes de Moncloa han confirmado la inminente publicación y puesta a disposición de los documentos referidos. A partir de esa fecha, se espera una amplia demanda y escrutinio público sobre el contenido de los archivos, lo que podría generar nuevas interpretaciones y debates en torno al papel que desempeñaron los actores involucrados en aquel intento de subversión del orden constitucional.

Asimismo, Europa Press contextualizó esta medida como parte de una serie de acciones del actual gobierno vinculadas al acceso a documentación histórica y a la revisión de episodios conflictivos de la historia reciente de España. El discurso oficial insiste en enmarcar estos pasos dentro de los compromisos de transparencia y de avanzar en una memoria histórica compartida.

La publicación de los expedientes del 23-F se produce en un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo y la oposición, intensificado por los aniversarios de hechos emblemáticos y la disputa política sobre la gestión de la memoria colectiva nacional. La respuesta inmediata del Grupo Popular a través de sus medios y redes sociales ilustra el nivel de confrontación que acompaña cada gesto del Gobierno en materia de memoria y transparencia, según destacó Europa Press.

El medio recogió también la declaración de Sánchez sobre la memoria y la historia como bienes públicos que no pueden permanecer ocultos. Al declararse a favor de la desclasificación, el jefe del Ejecutivo declaró que el acceso a estos documentos busca contribuir a “saldar una deuda histórica”, lo que implica no sólo el ejercicio de la transparencia, sino el reconocimiento de demandas sociales por conocer la verdad de hechos decisivos del pasado reciente.

La decisión de hacer públicos los archivos, según informa Europa Press, coincide con múltiples llamados desde diversos sectores sociales y políticos por el acceso abierto a documentos de interés público relacionados con la transición, el golpe del 23-F y otros episodios relevantes. Esta medida, según lo expresado por el Gobierno, responde a esas demandas y a la voluntad de rendir cuentas sobre los procesos históricos que han marcado la evolución de las instituciones democráticas en España.

El medio concluyó que, a partir del próximo miércoles, se abrirá una nueva etapa en la gestión de la documentación oficial respecto al 23-F, inaugurando posibilidades de investigación y acceso ciudadano sin precedentes sobre uno de los momentos más analizados y debatidos de la historia política del país. Esta decisión sigue generando debate y expectación tanto entre los principales partidos políticos como en la opinión pública, a la espera de las reacciones tras la publicación y los análisis derivados del contenido de los informes desclasificados.