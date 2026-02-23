El hijo del derrocado sah insta a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatolás

Reza Pahlaví, quien reside fuera de Irán desde la revolución que derrocó a su padre en 1979, propuso en un comunicado la creación de un canal televisivo denominado Iran National Revolution TV, dirigido a informar a la ciudadanía iraní mediante transmisiones en directo y opciones de contacto directo con su equipo. Según informó el medio, Pahlaví insistió en que "el destino de Irán depende de las decisiones que tomemos hoy", haciendo referencia a la encrucijada histórica que afronta el país, y subrayó la necesidad de responsabilidad y valentía de sus compatriotas para encarar el futuro.

Tal como publicó el medio, Reza Pahlaví lanzó un llamamiento a los altos mandos de las fuerzas armadas iraníes y de seguridad, exhortándolos a desvincularse del régimen de la República Islámica y de los ayatolás. El aspirante al trono planteó que la probabilidad de una intervención extranjera, en particular estadounidense, es actualmente mayor que nunca, lo que vendría a abrir una "ventana de oportunidad" para que los comandantes militares cuya trayectoria esté libre de implicaciones directas en actos represivos tomen distancia del actual poder. "Existe una ventana de oportunidad para que los comandantes militares y de las fuerzas de seguridad, en especial los comandantes del Ejército y otros oficiales cuyas manos no están manchadas con la sangre de la nación, se separen de este régimen criminal", afirmó Pahlaví, según consignó el medio.

El propio Pahlaví precisó en su comunicado que los mandos militares tienen ante sí la posibilidad de elegir entre dos caminos: "unirse al pueblo, protegeros vosotros y vuestras familias y compartir la victoria de la nación o unir vuestro destino al hundimiento de la República Islámica y caer con (Alí) Jamenei y su régimen". De acuerdo con la publicación, el mensaje estuvo dirigido específicamente a aquellos integrantes del Ejército y otras fuerzas de seguridad a quienes consideró en posición de tomar una decisión que podría incidir en el futuro de Irán.

El medio detalló que Reza Pahlaví ha intentado capitalizar el clima social generado por los problemas económicos y el deterioro de las condiciones de vida, poniéndose como una de las figuras visibles en la discusión sobre una posible transición en el país. Estas afirmaciones surgen en el contexto de recientes protestas, en las cuales diferentes grupos han manifestado su descontento con la situación económica y la gestión de la actual administración iraní.

Según informó el medio, el heredero de la dinastía Pahlaví señaló que el momento actual resulta decisivo para la historia contemporánea de Irán. Dirigiéndose tanto a las fuerzas armadas como a la población en general, manifestó que "con responsabilidad y valentía podremos escribir un nuevo capítulo de la historia de la nación iraní".

La intervención de Reza Pahlaví ocurre bajo la sombra de la posibilidad de una acción internacional, en particular por parte de Estados Unidos, según indicó en su pronunciamiento. El medio reportó que Pahlaví ha buscado insistentemente consolidar su imagen como alternativa al actual régimen, invitando a las fuerzas de seguridad y a la milicia a distanciarse del círculo de poder que encabeza el líder supremo Alí Jamenei.

En su mensaje, y como parte de su estrategia de comunicación con la sociedad iraní, Pahlaví instó a la población a recurrir a la nueva señal televisiva que promovería sus iniciativas, señalando que por ese canal se podría acceder a información actual y a la posibilidad de interactuar en tiempo real con miembros de su "equipo especial".

La trayectoria de Reza Pahlaví en el exilio responde a la caída de la monarquía en 1979, cuando la revolución islámica depuso a Mohammad Reza Pahlaví, último sah de Irán. Desde entonces, el actual régimen encabezado por los ayatolás se mantiene en el poder, pese a recurrentes episodios de crisis interna y manifestaciones que han cuestionado su legitimidad. El medio señaló que si bien Reza Pahlaví ha procurado situarse como figura referente para quienes buscan un cambio político, su nivel de apoyo social dentro del país no resulta determinante en el actual escenario.

El comunicado emitido el lunes se inscribe en una dinámica de tensiones elevadas, acentuadas por la percepción de riesgo de una injerencia extranjera y por la compleja situación económica en Irán. Según consignó el medio, Pahlaví propuso un realineamiento de las fuerzas de seguridad con el objetivo de lograr una "victoria de la nación", desligando el destino de los uniformados de los actuales líderes religiosos y políticos.

La exhortación de Pahlaví también se orientó a presentar su propuesta como una alternativa pacífica, en contraste con la continuidad del régimen islamista. El medio reportó que el mensaje busca incidir en la toma de decisiones de comandantes de alto rango y estimular una ruptura interna capaz de debilitar el poder de los ayatolás.

Hasta el momento, no se han registrado respuestas oficiales por parte de los mandos militares a este llamamiento, según reportó el medio. Los acontecimientos recientes muestran un agravamiento de la crisis política y social en Irán, que abre una interrogante sobre el peso real que tendrían llamados como el de Pahlaví en la evolución del contexto interno y en la posible respuesta ante eventuales acciones exteriores.