El esloveno Slavko Vincic pitará el Real Madrid-Benfica de la vuelta de los 'playoffs' de la Champions

El colegiado esloveno Slavko Vincic será el árbitro del Real Madrid-SL Benfica de la vuelta de los 'playoffs' de la Champions 2025-26, partido que se disputa este miércoles (21.00 horas) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Será la cuarta ocasión que el esloveno pite un encuentro del Real Madrid en la máxima competición europea de clubes. Vincic ya dirigió la final de la Champions de 2024, con triunfo merengue por 0-2; la derrota por 1-3 de los blancos ante el AC Milan de la pasada temporada en la fase de liga; y el pasado mes de octubre fue el encargado de dirigir la victoria por 1-0 sobre la Juventus, también en esa primera fase.

Respecto a su balance en partidos del Benfica, Vincic fue el colegiado que expulsó en los octavos de final del Mundial de Clubes del pasado verano por doble tarjeta amarilla al argentino Gianluca Prestianni, jugador al que Vinícius Júnior denunció por supuestamente proferirle un insulto racista en el encuentro de ida, episodio que se encuentra baja investigación por UEFA.

Además, dirigió el Benfica-Nápoles de la fase de liga y la vuelta de la fase previa entre el conjunto luso y el Fenerbahce (1-0) de la presente edición (2-0); la ida de octavos de final Benfica-Ajax (2-2) de la temporada 2021-22; la vuelta de la fase previa entre las 'Águilas' y el PSV en Eindhoven (0-0) de la 2021-22; y la vuelta de otro encuentro de la fase previa entre Fenerbahce y Benfica (1-1) del curso 2018-19.

Mientras que el francés Clément Turpin será el colegiado del Atlético de Madrid-Club Brujas de este martes (18.45) en el Riyadh Air Metropolitano. Antes, ya pitó a los rojiblancos en la ida de octavos de final de la temporada 2024-25 ante el Real Madrid (2-1); en la fase de grupos de la 2022-23 frente al Bayer Leverkusen (2-2); en la misma ronda en el triunfo contra el Oporto (1-3) en la 2021-22; en la fase de grupos del curso 2020-21 (1-1); y en la derrota (1-0), también en fase de grupos de la 2016-17, contra los bávaros.

Existen otros dos precedentes en competición europea, aunque en la Europa League. Turpin pitó el triunfo por 2-0 del Atlético ante el Vitoria Guimaraes en la fase previa de la temporada 2011-12; y fue el árbitro en la ida de semifinales del mismo torneo en la campaña 2017-18, partido en el que expulsó a Sime Vrsaljko por doble amonestación.

Además, el colegiado español Alejandro Hernández Hernández pitará el Inter de Milán-Bodo Glimt de este martes (21.00) en San Siro y José María Sánchez Martínez, el Atalanta-Borussia Dortmund de este miércoles (18.45) en Bérgamo.