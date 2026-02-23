El Ejército afirma tener "carta blanca" contra las disidencias de 'Calarcá' pese al diálogo con el Gobierno

El reciente arresto, seguido de la liberación de Óscar Ojeda Durán, conocido como 'Leopoldo', quien se desempeña como jefe del equipo negociador de la facción liderada por Alexander Mendoza, alias 'Calarcá', en San José, capital del departamento de Guaviare, ha resaltado la tensión en torno a las negociaciones de paz y las operaciones militares en la región. De acuerdo con Blu Radio, la Policía había detenido a 'Leopoldo' bajo una orden internacional de Interpol, aunque posteriormente fue liberado por disposición de la Fiscalía horas después. Este suceso se registró en paralelo a una serie de enfrentamientos armados entre el Ejército y las estructuras disidentes en zonas rurales de Guaviare, hechos que desembocaron en la muerte de al menos un militar y lesiones a otros nueve efectivos.

El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército, declaró en una entrevista con Blu Radio que las fuerzas armadas cuentan con "carta blanca" para atacar directamente a las posiciones de las disidencias ex-FARC comandadas por 'Calarcá', pese a que dicho grupo se encuentra actualmente en una fase de diálogo con el Gobierno colombiano. El oficial precisó que mantienen "toda la libertad y todo el compromiso de atacar y debilitar la amenaza", apuntando que "en ningún momento nos han amarrado las manos". Según publicó Blu Radio, el objetivo de las operaciones desarrolladas en Guaviare es frenar choques entre las diversas estructuras armadas y aislar los focos de violencia, con el fin de evitar que la población civil quede expuesta a los enfrentamientos.

El medio Blu Radio detalló que la intervención del Ejército ha buscado reducir las capacidades de las facciones armadas presentes en la región. El general Roque señaló a este respecto que parte de la estrategia militar consiste en aislar a dichos grupos para facilitar la evacuación de civiles, quienes suelen quedar en situación de vulnerabilidad durante estos incidentes.

Las estructuras objeto de estas operaciones forman parte del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). Entre estos, el bloque Jorge Briceño, dirigido por 'Calarcá', es identificado como el núcleo principal de las disidencias que surgieron tras la escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. Según detalló Blu Radio, la facción encabezada por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', representa la otra rama relevante de estas disidencias; no obstante, mientras que el Ejército mantiene una ofensiva total contra la organización liderada por 'Mordisco', la facción de 'Calarcá' participa en negociaciones formales con el Gobierno.

Según reportó Blu Radio, las diferencias entre ambas facciones residen principalmente en las perspectivas respecto a una posible resolución dialogada del conflicto. La organización de 'Calarcá' ha mostrado disposición para participar en un proceso de paz, lo que contrasta con la postura del grupo de 'Mordisco', frente al cual las acciones militares han sido más intensas y continuas.

Durante el fin de semana, las operaciones en la zona rural de Guaviare representaron un nuevo episodio dentro del contexto de confrontación que, según indicó Blu Radio, afecta de manera directa tanto a las fuerzas del Estado como a la población local. Los ataques y represalias se producen mientras el Gobierno busca mantener canales de diálogo con algunas facciones, sin suspender al mismo tiempo las acciones militares que permitan garantizar el control territorial y proteger a los habitantes.

Blu Radio subrayó que la situación de 'Leopoldo', jefe del equipo negociador capturado y después liberado, aumenta la complejidad de la dinámica de negociación. La captura respondió a una solicitud internacional, pero la liberación, ordenada por la Fiscalía, sugiere la existencia de acuerdos previos o salvoconductos en el marco del proceso de paz.

La composición interna del EMBF destaca el liderazgo de 'Calarcá' sobre el bloque Jorge Briceño, identificándolo como la figura central de las disidencias en cuestión. Según consignó Blu Radio, este bloque surgió tras la ruptura con el Estado Mayor Central liderado por 'Iván Mordisco', reflejando la fragmentación interna tras la desmovilización de las FARC y la posterior reconfiguración de grupos armados ilegales en Colombia.

Las autoridades militares mantienen el señalamiento de que, mientras subsistan las amenazas y acciones armadas por parte de las disidencias, el mandato para llevar a cabo operaciones continúa vigente, sin restricciones vinculadas al proceso de negociación con el Gobierno. Tal como informó Blu Radio, las operaciones recientes buscan consolidar la presencia del Estado, debilitar las estructuras ilegales y garantizar la seguridad de la población civil, tanto en Guaviare como en otras zonas influenciadas por las disidencias.

El futuro inmediato de las negociaciones, así como la continuidad de las acciones armadas de parte del Ejército, dependerán de la evolución de estos hechos y de la respuesta de las partes involucradas, tal como vinieron reportando fuentes del Ejército y del propio medio Blu Radio.