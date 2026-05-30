Vitinha, MVP de la final: "Entraron los suplentes y marcaron los penaltis"

El centrocampista del París Saint-Germain Vitinha fue elegido 'Mejor jugador' de la final de la Champions 2025/26 en la que el equipo galo defendió su corona con un segundo título seguido, orgulloso de la "humildad" de su equipo, y cómo "entraron los suplentes y marcaron los penaltis".

"Estoy muy contento, no solo porque ganamos, sino por el grupo que tenemos, los suplentes que entraron y marcaron los penaltis decisivos, es magnífico. El entrenador, el presidente, el director deportivo, creo que realmente nos merecíamos esto, incluso antes de la tanda de penaltis", dijo en declaraciones a M6 que recoge L'Equipe, tras ganar la final celebrada en Budapest.

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El portugués valoró la importancia del equipo en un título que se decidió en la tanda de penaltis contra el Arsenal. "Sufrimos, pero estamos muy contentos. ¿El secreto de este equipo? Somos humildes, lo damos todo los unos por los otros, todos defendemos, todos atacamos, disfrutamos jugando en este equipo y espero que siga así", afirmó un Vitinha nombrado MVP.

Tras el encuentro en el Puskas Arena, el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA declaró que "Vitinha fue el mejor jugador del Paris. Tomó las riendas del centro del campo -especialmente en la segunda parte-, impulsando a su equipo hacia adelante y marcando el ritmo. Fue una actuación excelente por parte del centrocampista portugués", quien sucede a su compañero Désiré Doué.

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