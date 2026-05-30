Guatemala decomisa 937 kilos de cocaína en el Pacífico y detiene a dos nicaragüenses

Ciudad de Guatemala, 30 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala trasladaron este sábado a la capital un cargamento de 937 kilogramos de cocaína, valorado en 16,3 millones de dólares, incautado en aguas del océano Pacífico durante una operación en la que fueron detenidos dos ciudadanos nicaragüenses.

La Policía informó en sus canales oficiales que, a bordo de la embarcación —propulsada por dos motores fuera de borda—, autoridades militares localizaron 40 tulas (sacos) que contenían los paquetes de cocaína, además de dos teléfonos satelitales y un equipo de navegación.

PUBLICIDAD

El cargamento fue resguardado en las bodegas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, en la capital guatemalteca, tras un operativo iniciado el viernes, cuando la Marina de la Defensa Nacional interceptó la lancha a 41 millas náuticas de la costa.

El Ejército de Guatemala señaló que estas acciones "forman parte de los esfuerzos permanentes que desarrolla el Ejército de Guatemala en apoyo a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, contribuyendo a la seguridad regional y evitando que estas sustancias ilícitas lleguen a las comunidades".

PUBLICIDAD

La fuente policial detalló que los tripulantes, identificados como Vitalino "N", de 28 años, y Jorge "N", de 42, ambos de nacionalidad nicaragüense, fueron puestos a disposición judicial.

El conteo del cargamento y las pruebas de campo, que dieron resultado positivo para cocaína, fueron coordinados en el Comando Naval del Pacífico, en el departamento sureño de Escuintla, por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Tras el embalaje de la droga, la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación realizó el traslado en helicóptero hacia la capital, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar la procedencia del cargamento y su destino final en el mercado internacional. EFE