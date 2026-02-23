EEUU acusa a China de "expandir masivamente" su arsenal de armas nucleares

Durante una comparecencia en la Conferencia de Desarme celebrada en Ginebra, el vicesecretario de Estado estadounidense para el Control de Armamento y No Proliferación, Christopher Yeaw, señaló que China podría alcanzar la paridad nuclear con Estados Unidos y Rusia en un plazo de cuatro o cinco años. Según consignó el medio Europa Press, Yeaw subrayó ante los asistentes que el aumento en el arsenal nuclear chino se ha producido de manera opaca y a un ritmo acelerado, lo que, a su juicio, representa un factor de incertidumbre en la ecuación de seguridad global.

Durante su intervención, Yeaw enfatizó que China ha expandido y modernizado su arsenal atómico sin proporcionar información clara sobre sus objetivos o el número final de armas que espera poseer. Tal como reportó Europa Press, Estados Unidos exige a Pekín que se una a un proceso multilateral de control de armamento, una petición que China ha rechazado, especialmente después de la expiración, a principios de febrero, del tratado New START. El responsable estadounidense sostuvo que “quizá el mayor fallo del Nuevo START es que no tuvo en cuenta el aumento sin precedentes, deliberado, rápido y opaco de sus armas nucleares por parte de China”.

Yeaw expresó dudas sobre la doctrina china de no ser el primer actor en usar armamento nuclear, señalando que el incremento del arsenal y la falta de transparencia dificultan la verificación de los compromisos asumidos por Pekín. Europa Press detalló que el vicesecretario cuestionó la transparencia de la política china y las cifras sobre lo que se considera una “disuasión mínima necesaria”, dadas las continuas ampliaciones en el número de ojivas.

En la exposición se analizó que, en el momento de la firma del tratado New START, China tenía aproximadamente 200 armas nucleares, cifra que, según datos de Washington citados por Europa Press, podría superar las 1.000 para el año 2030 si se toma en cuenta el volumen de material fisible disponible para futuros desarrollos. Estados Unidos también advirtió que China se mantiene como el único miembro del P5 —los cinco estados con armas nucleares reconocidos por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)— que no ha instaurado una moratoria sobre la producción de material fisible con fines bélicos.

La comparecencia incluyó referencias al contexto internacional tras la expiración del New START, así como a las supuestas violaciones cometidas por Rusia desde 2022, incluyendo la suspensión de la aplicación de dicho tratado desde 2023. Según detalló Europa Press, Yeaw afirmó que el acuerdo vencido no contemplaba ni el “gran arsenal de armas nucleares no estratégicas de Rusia”, compuesto por aproximadamente 2.000 cabezas, ni otras armas novedosas desarrolladas por Moscú. Entre ellas mencionó los sistemas conocidos como ‘Skyfall’ y ‘Poseidón’.

A raíz de las acciones de China y la falta de límites a los arsenales de otros estados, Yeaw defendió que la expiración del acuerdo ofrece una oportunidad para renegociar parámetros que reflejen la actualidad del panorama nuclear. El funcionario destacó que sería un "error" que Estados Unidos se sujete únicamente a límites bilaterales con Rusia, especialmente mientras Moscú colabora para fortalecer las capacidades nucleares del gobierno chino. Según puntualizó Europa Press, Yeaw sostuvo que la ausencia de un nuevo tratado no implica que Washington abandone el control de armamento, sino que refuerza el llamado de la Administración Trump a buscar un acuerdo más amplio e inclusivo, que contemple una estabilidad estratégica multilateral y modernizada.

El funcionario estadounidense también reiteró las acusaciones de su gobierno respecto a una supuesta prueba nuclear secreta realizada por China en 2020. Pekín siempre ha negado tales señalamientos, postura que Rusia también ha respaldado, rechazando haber recurrido a pruebas de esa naturaleza en los últimos años. Europa Press reportó que Yeaw se refirió a una posible explosión atómica ocurrida cerca del recinto subterráneo de pruebas de Lop Nur, en la que se registró un sismo de magnitud 2,75. Según Washington, el análisis sísmico mostró señales consistentes con una detonación intencionada y difería de las características habituales de las explosiones mineras.

De acuerdo con las afirmaciones de Yeaw, la explosión de Lop Nur sería equivalente a diez toneladas, pero China habría adoptado métodos para enmascarar parte del poder liberado, dificultando su medición por parte de observadores externos. Europa Press recogió que el funcionario denunció los impedimentos impuestos por Pekín a la instalación de estaciones sísmicas cerca de su sitio de pruebas, contraste que destacó frente al acceso que Estados Unidos permitió en Nevada. Además, Yeaw señaló que China ha demorado la certificación internacional de sus estaciones sísmicas principales desde hace cerca de dos décadas y tampoco ha autorizado la certificación de sus cuatro estaciones auxiliares, a pesar de operar desde la década de 1980 con colaboración estadounidense.

Yeaw definió estas acciones como medidas que restringen la transparencia internacional sobre las actividades nucleares chinas. Según publicó Europa Press, el vicesecretario reiteró que Estados Unidos plantea que la comunidad internacional requiere mayores garantías y medidas de verificación respecto a las pruebas y al desarrollo de los arsenales nucleares por parte de todos los estados poseedores, especialmente de China, cuya negativa a sumarse a los mecanismos multilaterales impide avanzar en el desarme y la estabilidad estratégica. Durante semanas recientes, Yeaw reforzó la exigencia de que Pekín participe en conversaciones multilaterales de control de armas, en línea con los intereses esbozados por el gobierno estadounidense ante la supuesta amenaza que representa la expansión nuclear de China.