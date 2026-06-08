Tres muertos y más de un centenar de heridos tras el sismo en la isla filipina de Mindanao

Bangkok, 8 jun (EFE).- Tres personas han fallecido y más de un centenar han resultado heridas tras el sismo de magnitud 7,8 y las fuertes réplicas registradas este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, que desató una alerta de tsunami y causó daños en varias edificaciones, según datos gubernamentales.

El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD, en inglés) del Gobierno indicó en Facebook que han confirmado tres personas muertas en la ciudad General Santos (Mindanao), a la vez que han recibido información de 131 personas que sufrieron heridas de variada consideración a causa del sismo.

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El Gobierno, explicó el DSWD, ha desplegado un Equipo de Respuesta Rápida en zonas afectadas y computa hasta ahora 16 infraestructuras dañadas, entre ellas escuelas, supermercados y centros comerciales.

El medio filipino Rappler, que cita fuentes de Defensa Civil, eleva por su parte a ocho el número de fallecidos: tres en Davao Occidental y dos en Cotabato del Sur, mientras otros como el público ABS-CBN mantienen en tres la cifra de muertos.

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En redes sociales circulan numerosos vídeos que muestran el colapso de algunas edificaciones.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), al menos cuatro réplicas de entre 5,8 y 6,4 de magnitud sacudieron la isla de Mindanao, la segunda más grande del archipiélago, poco después de que el primer sismo se registrase a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias.

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Asimismo, el servicio eléctrico y de telecomunicaciones se han visto interrumpidos en varias zonas de la isla de Mindanao, donde las autoridades han suspendido las clases en las escuelas justo en el primer día del año escolar 2026-2027.

El Gobierno filipino emitió una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y dijo que se esperaban olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".

Por su parte, el estadounidense Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico alertó de la posibilidad de impacto de olas de entre 1 a 3 metros por encima del nivel del mar contra las costas filipinas.

El Gobierno japonés, por su parte, emitió también una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país. EFE

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