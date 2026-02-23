Domino's Pizza gana 154 millones de euros en su primer trimestre, un 7,2% más, y mejora el dividendo

La cadena de restaurantes de comida rápida Domino's Pizza cerró su primer trimestre fiscal, finalizado el 28 de diciembre, con un beneficio neto de 181,6 millones de dólares (154 millones de euros), lo que supone un 7,2% más que el año anterior.

La facturación fue de 1.536 millones de dólares (1.302 millones de euros), un 6,4% más. De esa cifra, los ingresos por los suministros ofrecidos a los franquiciados subieron un 6,8%, hasta los 935,6 millones de dólares (793,3 millones de euros), y las comisiones y tasas cobradas a las franquicias en Estados Unidos repuntaron un 8,5%, hasta los 212,7 millones de dólares (180,3 millones de euros).

Las rentas por la colaboración de estos locales en la publicidad fueron de 171,7 millones de dólares (145,6 millones de euros), un 11,7% más, mientras que los restaurantes propios brindaron 108,4 millones de dólares (91,9 millones de euros), un 9,5% menos. Por su parte, las franquicias internacionales generaron un 11,7% más, hasta los 107,4 millones de dólares (91,1 millones de euros).

Domino's Pizza incurrió en unos costes de 1.240 millones de dólares (1.051 millones de euros), un 6% más por los gastos en establecimientos propios, inventarios, administración o marketing.

"En 2025 demostramos que cuando ejecutamos nuestra estrategia 'Hungry for MORE', obtenemos MÁS ventas, MÁS tiendas y MÁS beneficios", ha afirmado el consejero delegado de Domino's Pizza, Russell Weiner.

"En nuestro negocio internacional, logramos un notable crecimiento de las ventas en tiendas comparables por trigésimo segundo año consecutivo. En EE.UU., ganamos otro punto de cuota de mercado, situándonos muy por delante de la categoría de pizzas de comida rápida, que volvió a crecer en 2025", ha añadido.

DIVIDENDO Y RECOMPRA

La cuenta de resultados también recoge el reparto de un dividendo trimestral de 1,99 dólares (1,69 euros) pagadero el 30 de marzo a los tenedores que figuren como tal al cierre del mercado del día 13 del mismo mes. Este se ha mejorado en un 15%.

La multinacional recompró acciones por 80 millones de dólares (67,8 millones de euros) durante el cuarto trimestre y aún dispone de una autorización para readquirir títulos por 459,7 millones de dólares (389,8 millones de euros) más.