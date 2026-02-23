Dick Advocaat renuncia como seleccionador de Curazao por los problemas de salud de su hija

Dick Advocaat, quien llevó a Curazao a la clasificación para el Mundial 2026, comunicó a la Federación de Fútbol local que se aparta de su cargo debido a los problemas de salud de su hija, lo que provoca un cambio inmediato en la dirección técnica de la selección. Según informó la Federación de Fútbol de Curazao este lunes, el neerlandés deja el banquillo de la isla tras conseguir un hito histórico: el pase de Curazao a la fase final de una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Advocaat, de 78 años, se despidió de la plantilla y del cuerpo técnico con palabras de reconocimiento a la experiencia vivida al frente del combinado caribeño. Tal como publicó la Federación de Curazao, el técnico manifestó que prioriza la familia frente a cualquier otro compromiso y expuso: “Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol, por lo tanto, esta es una decisión natural. Echaré mucho de menos a Curazao, a su gente y a mis compañeros”. El entrenador subrayó la relevancia que ha tenido para su trayectoria conseguir que una selección de tan reducida población accediera al principal torneo del fútbol internacional, afirmando: “Considero que clasificar a la nación más pequeña del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros”.

El pasado 19 de noviembre, Curazao aseguró su billete al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras igualar sin goles ante Jamaica en la última jornada de la fase de clasificación, detalló la federación caribeña. De acuerdo con la información publicada por la Federación de Fútbol de Curazao, este resultado situará a la isla como el país más pequeño del mundo por población en disputar la fase final de un campeonato mundial de la FIFA.

Gilbert Martina, presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, expresó su pesar ante la marcha de Advocaat. “Su decisión inspira todo el respeto. Dick ha hecho historia con nuestra selección nacional y Curazao siempre le estará agradecido”, manifestó el dirigente, según reportó la federación.

El relevo en el banquillo recaerá en otro técnico neerlandés con experiencia internacional. Fred Rutten, de 63 años y con antecedentes al frente del FC Twente, PSV y Feyenoord en los Países Bajos, y del Schalke 04 en Alemania, asumirá el liderazgo de la selección cara a la preparación hacia el Mundial, tal como informó la Federación de Curazao. Rutten tomó contacto con Advocaat y su equipo técnico para asegurar una transición alineada con el trabajo que ha llevado al equipo hasta esta etapa. “Es un momento difícil para Dick y le deseo mucha fuerza a él y a su familia. Dick es un icono del fútbol mundial. Es un verdadero honor continuar su trabajo. He hablado extensamente con él y su equipo y seguiré por el mismo camino. Curazao puede esperar la misma dedicación y compromiso de mi parte”, declaró Rutten en un mensaje oficial publicado por la federación.

Las implicancias del cambio de dirección técnica ocurren en la antesala de la que será la primera participación de Curazao en la fase mundialista, un reto que implicará tanto mantener la motivación del grupo como adaptarse al liderazgo de Rutten para afrontar el máximo torneo de selecciones, consignó la fuente oficial. No se han dado detalles sobre modificaciones en el resto del cuerpo técnico ni sobre próximos pasos inmediatos en la preparación del equipo, según la información publicada hasta el momento por la Federación de Fútbol de Curazao.