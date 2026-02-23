Detenido un joven acusado de sustraer ocho patinetes eléctricos frente a un gimnasio

Vestido con prendas oscuras y empleando una mascarilla quirúrgica, un hombre de 24 años fue interceptado cuando intentaba apropiarse de otro patinete eléctrico en las inmediaciones de un conocido gimnasio de Valencia, replicando el método utilizado en otros robos. Según informó la Policía Nacional, las autoridades lograron detenerlo 'in fraganti' mientras se disponía a cortar el candado de seguridad de un nuevo vehículo.

De acuerdo con el comunicado difundido por Jefatura y recogido por varios medios, la detención se ejecutó en el distrito de Patraix, punto donde se había registrado un número significativo de hurtos de patinetes eléctricos en la vía pública. El arrestado habría sustraído al menos ocho de estos vehículos entre los meses de septiembre y febrero en el acceso a un gimnasio de la zona, lo que disparó las investigaciones por parte del grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Patraix.

Según detalló la Policía Nacional, el sospechoso mantenía patrones repetitivos en su actuación: se cubría el rostro para dificultar la identificación usando capucha y mascarilla quirúrgica. Su método consistía en acercarse a las zonas donde los usuarios estacionaban sus patinetes eléctricos, seleccionar una unidad, cortar el candado de seguridad utilizando alicates y abandonar el lugar con el vehículo robado. Estas acciones solían producirse en horarios diversos, lo que complicó en un inicio la labor de localización del responsable.

Las pesquisas policiales permitieron identificar las coincidencias en las franjas horarias y la similitud en el 'modus operandi', elementos que facilitaron el seguimiento y vigilancia del entorno del gimnasio. Conforme informó el cuerpo policial, tras comprobar estos patrones y la frecuencia de los incidentes, los agentes incrementaron su presencia en la zona, lo que derivó en la captura del sospechoso cuando intentaba cometer un nuevo hurto.

El momento de la detención se produjo mientras el hombre trataba de robar otro patinete junto a la entrada del gimnasio en Patraix. Según explicó la Policía Nacional, el arrestado llevaba consigo un patinete adicional, el cual habría sido sustraído poco antes frente a un gimnasio distinto, ubicado en el distrito de Abastos. Esta circunstancia ha abierto la posibilidad de que el individuo esté implicado en otros episodios similares ocurridos en diferentes puntos de la ciudad, por lo que las investigaciones siguen abiertas para esclarecer el alcance total de sus actividades.

El comunicado policial precisa que el uso de ropa oscura, el ocultamiento facial y la rapidez con que el sospechoso cortaba los sistemas de seguridad habrían sido factores determinantes para que los delitos se consumaran en pocos segundos, dificultando la intervención de testigos y la localización del acusado durante los meses previos a la detención.

La sustracción de patinetes eléctricos, según consigna la Jefatura, se ha convertido en un problema recurrente en algunas áreas urbanas, principalmente en zonas próximas a centros deportivos donde estos vehículos se estacionan con frecuencia. La reiteración de estos delitos motivó la puesta en marcha de dispositivos policiales enfocados en la vigilancia y la prevención, acciones que finalmente permitieron frustrar la última tentativa e identificar al presunto autor.

La Policía Nacional continúa reuniendo información para determinar si existen más víctimas relacionadas con este patrón de delito y ha instado a los usuarios de patinetes eléctricos a reforzar las medidas de protección, especialmente en entornos públicos concurridos y horarios de menor afluencia.