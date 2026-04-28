EE.UU. dice que 20 buques permanecen varados en puerto clave iraní debido a bloqueo naval

Washington, 28 abr (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos afirmó este martes que debido a su bloqueo naval impuesto sobre Irán unos 20 barcos se encuentran varados en el puerto de Chah Bahar, el único con acceso directo al océano Índico, siendo una pieza clave del comercio con países del sur y centro de Asia.

"Antes del bloqueo estadounidense a Irán, el puerto de Chah Bahar tenía un promedio de cinco barcos anclados diariamente. Hoy más de veinte embarcaciones permanecen varadas", informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.

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Las fuerzas armadas estadounidenses agregaron que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, que se mantiene vigente desde el 13 de abril, ha "interrumpido" casi en su totalidad el comercio de la república Islámica.

El puerto de Chah Bahar es considerado estratégico por ser la única salida de Irán al océano Índico, lo que le permite mantener rutas comerciales sin depender del estrecho de Ormuz.

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Además, funciona como un corredor clave hacia Afganistán y Asia Central, facilitando el intercambio de mercancías en la región.

Esta mañana, el Comando Central interceptó en el mar Arábigo un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán, aunque lo soltaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país.

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El lunes, el Comando Central informó de que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, lo que se suma a al menos dos cargueros de Irán capturados en semanas anteriores en operaciones de las fuerzas de EE.UU.

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.

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Funcionarios de la República Islámica han exigido a Washington terminar con el bloqueo de Ormuz como condición para el avance del diálogo sobre el fin del conflicto. EFE