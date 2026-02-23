(Crónica) Lucas Boyé salva un punto para el Alavés ante el Girona

Lucas Boyé se consolidó como protagonista principal del encuentro luego de firmar el empate definitivo en el minuto 89, cuando el Alavés, dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, buscaba evitar una nueva derrota en casa. De acuerdo con lo reportado por la agencia Europa Press, el empate 2-2 frente al Girona FC en Mendizorrotza dejó a ambos equipos en una situación de estancamiento en la clasificación de LaLiga EA Sports, mientras continúa la pugna por evitar las posiciones más comprometidas del torneo.

Según detalló Europa Press, el partido, correspondiente a la vigésima quinta jornada, comenzó con una temprana ventaja para el conjunto local gracias a una jugada de ataque directo. Tras apenas cinco minutos desde el pitido inicial, un pase largo ejecutado por Fernando Pacheco encontró a Youssef, quien avanzó por la banda y centró el balón para que Boyé rematase a placer, inaugurando el marcador. Toni Martínez, compañero de ataque, dispuso poco después de una clara ocasión para ampliar la diferencia, pero su remate no encontró portería. Antes de la media hora, Martínez volvió a acercarse al gol con otro disparo, aunque de nuevo desviado.

Girona no tardó en reaccionar. Europa Press narró que la igualada llegó al minuto 30 mediante una jugada a balón parado. Viktor Tsygankov, encargado del saque de esquina, colocó un centro largo que tras un leve toque de Axel Witsel permitió que Vladyslav Vanat conectase el remate que batió al guardameta Antonio Sivera. En los minutos siguientes ambos porteros se lucieron: Sivera desvió un potente disparo de Iván Martín y, en los instantes finales del primer tiempo, Paulo Gazzaniga atrapó un intento cruzado de Nahuel Tenaglia.

Luego del entretiempo, el Girona aumentó la presión ofensiva. Europa Press informó que la remontada catalana se concretó al minuto 73 durante una rápida transición. Azzedine Ounahi se infiltró entre las líneas defensivas del Alavés y asistió a Tsygankov, que sorteó a Sivera y definió a portería vacía. Pocos minutos después, Ounahi estuvo muy cerca del tercero tras una jugada individual, pero Sivera frustró la ocasión en un mano a mano.

El Atlético Alavés se volcó en ataque en los instantes finales del encuentro. A un minuto del tiempo reglamentario, un centro lanzado por Víctor Parada hacia el área encontró a Boyé, quien superó en el salto a los centrales visitantes y conectó un cabezazo certero para empatar el duelo. De esta forma, Boyé anotó el segundo tanto de su cuenta personal y aseguró un punto valioso para los locales.

Según publicó Europa Press, este empate significa que Girona suma 30 puntos tras tres jornadas consecutivas puntuando, manteniéndose a seis unidades por encima de la zona de descenso. Por su parte, el Alavés contabiliza 27 puntos y tampoco logra despegarse en la tabla, encadenando tres partidos sin victoria y quedando con solamente tres puntos de margen respecto a las plazas de peligro.

La igualdad en Mendizorrotza reflejó la intensidad del duelo y la necesidad de ambos conjuntos de sumar puntos para ganar estabilidad en la competición. La crónica de Europa Press remarcó la insistencia del Girona por controlar el partido desde el principio, aunque la efectividad inicial de los vitorianos y la actuación destacada de Boyé influyeron decisivamente en el desenlace del enfrentamiento.

El desempeño de ambos arqueros, Antonio Sivera y Paulo Gazzaniga, resultó fundamental para mantener el resultado abierto e impedir que el marcador se desequilibrara antes o después. Los intentos ofensivos de jugadores como Toni Martínez, Nahuel Tenaglia, Iván Martín, Ounahi y Tsygankov aportaron dinamismo y numerosas situaciones de peligro a lo largo de los noventa minutos.

La actuación de Lucas Boyé no solo permitió al Alavés rescatar un punto, sino que también evidenció las dificultades de los equipos en la zona media baja de LaLiga para obtener victorias y distanciarse de los puestos de descenso. Según consignó Europa Press, el resultado deja pendiente la lucha por la permanencia, con ambos equipos obligados a mejorar su eficacia y solidez de cara a los siguientes compromisos.