Costa recrimina a Orbán el veto al préstamo de 90.000 millones a Ucrania: "Viola el principio de cooperación leal"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha recriminado al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, su veto al acuerdo cerrado en diciembre por los Veintisiete para otorgar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros, después de que Budapest haya bloqueado este lunes la medida esgrimiendo que Kiev está bloqueando el flujo de crudo ruso a su país por razones políticas.

En una carta, el socialista portugués se ha dirigido a Orbán para criticar que una decisión adoptada por el Consejo Europeo como el préstamo a Kiev acordado en la cumbre de jefes de Gobierno y de Estado de diciembre "debe ser respetada", porque cuando los líderes alcanzan un consenso, "quedan vinculados por su decisión".

"Cualquier incumplimiento de este compromiso constituye una violación del principio de cooperación leal. No se puede permitir que ningún Estado miembro socave la credibilidad de las decisiones adoptadas colectivamente por el Consejo Europeo", ha proseguido en su misiva.

Sobre los motivos que ha puesto sobre la mesa Hungría para bloquear la medida, Costa ha expuesto una "versión diferente de los hechos" en relación con el suministro de crudo a Hungría, porque mientras Budapest asegura que Kiev está saboteando el oleoducto Druzhba --principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa--, los ucranianos sostienen que fue atacado por Rusia.

No obstante, Costa se ha mostrado "plenamente comprometido con la salvaguarda de la seguridad energética de todos los Estados miembros", y al mismo tiempo ha instado al primer ministro húngaro a actuar en conformidad con la decisión común del Consejo Europeo y a desbloquear la aplicación del préstamo de apoyo a Ucrania.

La carta del presidente del Consejo Europeo tiene lugar después de que Hungría y Eslovaquia hayan bloqueado este lunes el vigésimo paquete de sanciones a Rusia en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este lunes en Bruselas, un veto al que se sumado la negativa de Budapest a apoyar el préstamo de 90.000 millones a Ucrania.

Este domingo, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ya anunció sendos bloqueos "hasta que Ucrania no reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba", alegando que hasta entonces no permitirán "que se tomen decisiones importantes para Kiev".

Según Budapest, el país dirigido por Volodimir Zelenski está "chantajeando" a su país deteniendo el tránsito de petróleo en coordinación con Bruselas y la oposición húngara para crear interrupciones en el suministro a Hungría y aumentar los precios del combustible antes de las inminentes elecciones.

El oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa, se encuentra actualmente paralizado. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia, que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.