Citigroup estudia vender una participación del 24% de Banamex a Blackstone y Televisa

El brasileño Banco BTG Pactual y el fondo de pensiones mexicano Afore Sura, filial de Sura Asset Management, figuran entre los inversionistas interesados en adquirir una parte del capital de Banamex, según reportó Bloomberg. Estas empresas formarían parte de un grupo más amplio, que incluye también a General Atlantic, Blackstone y codirectores de Televisa, con quienes Citigroup mantiene conversaciones avanzadas para transferir una porción de la histórica institución financiera mexicana. El medio Bloomberg detalló que Citigroup estudia la venta de una participación del 24% del cuarto mayor grupo financiero de México, Banamex, dentro de una estrategia que contempla la desinversión paulatina de Citigroup en el país.

Bloomberg informó que esta operación ocurre después de haber concretado la venta de un 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, lo que representa el inicio de un proceso de salida controlada de Citigroup de su filial mexicana. La entidad bancaria busca ahora dar entrada a más de una docena de inversores, priorizando que ninguna participación individual supere el 5% del capital. Dentro de las negociaciones en marcha, la estrategia contempla la diversificación de los nuevos accionistas, abarcando firmas internacionales de capital privado, empresas y family offices, además de actores relevantes del sector financiero latinoamericano.

De acuerdo con Bloomberg, la decisión de Citigroup de avanzar en esta estrategia se consolidó tras rechazar una oferta lanzada por Grupo México en septiembre, que aspiraba a adquirir el 100% de Banamex. En lugar de optar por una venta total, el banco estadounidense prefirió un proceso de desinversión parcial y distribuida entre varios socios internacionales. Esta elección permitiría a Citigroup completar la salida de Banamex de manera gradual y, en palabras del banco citadas por el medio, "de manera responsable".

Según consignó Bloomberg, los codirectores de Televisa también figuran entre los interesados en formar parte del consorcio de nuevos socios. Las conversaciones se centran en traspasar participaciones distribuidas, ninguna superior al 5%, para evitar que un solo actor tenga el control significativo sobre el grupo financiero. Esta estructura busca preservar la solidez y la gobernanza plural en Banamex tras la salida paulatina de Citigroup.

Las negociaciones en curso surgen en un contexto donde Banamex, fundado en 1884, mantiene un papel destacado en el sistema financiero de México. Según Bloomberg, la operación de venta del 25% a Chico Pardo sentó las bases para el modelo que Citigroup replicaría en la actual ronda de ventas, al atomizar la propiedad del banco y promover un espectro amplio de accionistas. Entre los inversionistas que participan en las negociaciones, se encuentran algunas de las firmas financieras y empresariales más relevantes de América y del mundo, de acuerdo con la información divulgada por Bloomberg.

En cuanto a los detalles, el medio subrayó que la operación en marcha tiene el objetivo de culminar la salida de Citigroup del sector de banca de consumo en México, al tiempo que facilita la desincorporación progresiva y controlada de sus activos. Tras la venta inicial a Chico Pardo, la entidad estadounidense opta ahora por invitar a fondo de inversión y empresas a adquirir bloques accionarios menores, en vez de concretar una venta integral, estrategia que evita la concentración de la propiedad en un solo grupo.

Bloomberg relató que la decisión de rechazar la oferta de Grupo México forma parte de una política deliberada de Citigroup, que busca mantener una transición ordenada y asegurar que Banamex continúe funcionando bajo una estructura de gobernanza plural y robusta, orientada tanto a capital internacional como a socios nacionales y regionales.

La información reportada por Bloomberg también indica que las conversaciones con posibles compradores continúan en etapa avanzada, sin que hasta el momento se haya confirmado el cierre de las operaciones con todos los interesados. La estrategia de Citigroup se encuadra dentro de sus planes globales de reducción de activos en mercados considerados no estratégicos, priorizando la salida ordenada y la protección de la base de clientes y empleados de Banamex.