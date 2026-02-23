Bruselas opta por esperar a recibir "aclaraciones" de Washington sobre aranceles antes de decidir respuesta

La Comisión Europea ha indicado este lunes que sigue a la espera de recibir "aclaraciones" de Washington de cómo afectará a la tregua arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea la nueva tanda de aranceles globales del 15% que Donald Trump ha anunciado para reemplazar los que la justicia del país ha tumbado; por lo que Bruselas se resiste a avanzar si tomará medidas de represalia o mantendrá el acuerdo comercial negociado en verano y cuya ratificación la Eurocámara mantiene en el aire.

"Es necesaria claridad adicional. Pedimos plena claridad sobre lo que significan los nuevos acontecimientos para la relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es absolutamente lo mínimo que pide la Unión para poder hacer una evaluación objetiva de los siguientes pasos a seguir", ha resumido en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

"Pedimos plena claridad para poder entender la imagen completa", ha continuado el portavoz, quien ha subrayado que el bloque comunitario sigue "comprometido" con el diálogo con Estados Unidos y el cumplimiento de lo acordado, porque es la manera de dar seguridad jurídica y estabilidad a las empresas de ambos lados.

Durante el fin de semana, tanto el Ejecutivo comunitario publicó un comunicado en el que avanzaba que había pedido explicaciones a Estados Unidos sobre la situación, mostraba sus dudas sobre la compatibilidad de los nuevos aranceles con la tregua acordada con la Unión y llamaba a cumplir el acuerdo entre las dos partes que limitó a un 15% la tasa sobre compras a la Unión Europea, a cambio de que los europeos no tomaran represalias recíprocas.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, que habla por voz de la UE y sus Estados miembro en materia de política comercial, se reúne esta misma tarde a puerta cerrada con los embajadores de los Veintisiete en Bruselas para abordar la situación y evaluar próximos pasos, apenas un mes después de que la UE amagara con explorar la activación del mecanismo anticoerción para responder a las amenazas económicas de Trump en medio de la crisis abierta por Groenlandia.

Entonces, las tensiones por Groenlandia llevaron al Parlamento Europeo a congelar durante unos días el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, aunque finalmente los trámites para la validación de las dos legislaciones en las que se basa el pacto se reactivaron al retirar la Casa Blanca la amenaza de imponer aranceles adicionales a un grupo de países europeos por sus ejercicios militares en la isla del ártico.

Ahora, la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo que debe someter a votación la ratificación del pacto estudia de nuevo la suspensión de la ratificación a la luz de los últimos acontecimientos, una posibilidad que los eurodiputados discuten también este lunes a puerta cerrada.