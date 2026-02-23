Bruselas no pide boicot de los Juegos Paralímpicos tras optar el comisario de Deportes por no ir a inauguración

La decisión del comisario europeo de Cultura y Deporte, Glenn Micallef, de no asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 representa, según la Comisión Europea, un acto personal que no refleja una posición institucional ni implica un llamado a boicot por parte del organismo. El anuncio de su ausencia se produjo después de que el Comité Paralímpico Internacional (CPI) resolviera autorizar la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia bajo sus banderas nacionales, contexto que Micallef considera inaceptable mientras sigue el conflicto en Ucrania.

De acuerdo con la información publicada por la Comisión Europea y recogida por diversas plataformas, la portavoz Anna-Kaisa Itkonen declaró que la ausencia de Micallef debe interpretarse como un gesto individual dirigido a manifestar su desacuerdo con la decisión del CPI, y no como una directriz para los demás comisarios ni para la ciudadanía europea. Según informó el organismo, la Comisión espera que el público siga los Juegos, subrayando que no existe ninguna recomendación oficial para boicotear el evento deportivo previsto para el próximo mes de marzo.

Tras la decisión del CPI de permitir que un total de 10 deportistas rusos y bielorrusos compitan bajo sus símbolos nacionales, Micallef dirigió una carta a sus colegas del Colegio de Comisarios en la que les invitaba a considerar su postura y decidir si asistirían o no a la inauguración. En dicha misiva, el comisario expresó: “Mientras continúe la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, no puedo apoyar la restitución de símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son inseparables de ese conflicto. Por esta razón, no asistiré a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno”. Esta petición personal de Micallef instaba a otros funcionarios europeos a unirse en su protesta, aunque hasta el momento ningún otro comisario ha confirmado o negado su presencia en el acto inaugural.

El CPI optó por levantar en septiembre pasado la suspensión que pesaba sobre los atletas rusos y bielorrusos, una medida instaurada a partir de la invasión rusa de Ucrania en 2022, donde Bielorrusia figuró como aliado de Moscú, consignó la Comisión Europea. Tras la exclusión inicial, una prohibición parcial introducida en 2023 permitió a los deportistas de ambos países competir con condiciones: solo como “neutrales” y sin símbolos nacionales, política que sigue aplicándose en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.

Micallef, tras la medida reciente que modifica el estatus de neutralidad y restituye las banderas nacionales a atletas rusos y bielorrusos, pronunció críticas contundentes contra el CPI. Argumentó que la presencia de estos símbolos equivale a avalar la situación internacional actual derivada de la guerra. Medios europeos detallaron que las decisiones de este tipo buscan conciliar los estatutos del deporte internacional con el contexto geopolítico, aunque desatan reacciones dentro y fuera del ámbito institucional.

La portavoz de la Comisión Europea explicó, según reportó la agencia, que al día de hoy no se han registrado anuncios por parte de otros comisarios respecto a su participación en la ceremonia de Milán-Cortina d'Ampezzo. Declaró además que cualquier cambio futuro en la composición de representantes se reflejará en las agendas públicas de los comisarios, manteniendo la transparencia en cuanto a asistencia institucional.

La no presencia de Micallef en la inauguración busca resaltar la preocupación de una parte de la administración europea ante el levantamiento de la suspensión y la reincorporación de símbolos estatales. Esta postura individual y sus motivaciones han sido comunicadas a sus colegas en el Ejecutivo comunitario, según detallaron los comunicados oficiales y replicó la prensa europea.

La Comisión Europea, insistió su portavoz, no considera la decisión de Micallef como una acción ligada a una política común, ni interpreta este rechazo personal como una señal de presión institucional. El énfasis desde Bruselas radica en que la posición formal de la Unión Europea no entra en conflicto con la celebración ni con el desarrollo de los Juegos Paralímpicos 2026, ni condiciona el seguimiento del evento por parte del público o de otras autoridades del bloque.

La gestión del Comité Paralímpico Internacional sobre la reincorporación de los atletas de Rusia y Bielorrusia sigue generando debates acerca de los equilibrios entre el espíritu deportivo y la situación política internacional, un tema al que acceden tanto los organismos rectores del deporte como actores gubernamentales, según comunicaron fuentes institucionales. Los efectos de estas decisiones alcanzan a deportistas, delegaciones nacionales y patrocinadores, enmarcando el evento dentro de un escenario de atención internacional constante.